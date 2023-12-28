Але не хвилюйтесь, насправді є корисні варіанти корисних і легких перекусів. Вони здатні додати енергії, смачні та допоможуть підтримувати здоров'я.

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Мигдаль

Так, горіхи – це і справді дуже популярний варіант здорового перекусу. Радимо звернути увагу на мигдаль, адже він багатий на необхідні вітаміни, мінерали та корисні жири. Мигдаль чудовий варіант перекусу для підтримки високого рівня енергії упродовж дня. Споживання мигдалю сприяє здоров'ю серця. Крім того, він містить білок, клітковину і вітамін Е, що робить його повноцінним варіантом для перекусу.

Мигдаль здатний підвищити ситість і це прекрасний спосіб покращити свій раціон.

Науковці опублікували дослідження в Journal of the American Heart Association про те, що щоденне вживання мигдалю пов'язане з поліпшенням показників здоров'я серцево-судинної системи, включно зі зниженням рівня шкідливого холестерину.

Йогурт, але обирайте грецький

Грецький йогурт є відмінним джерелом високоякісного білка, кальцію та пробіотиків. Він містить більше білка і менше лактози, ніж звичайний йогурт. Білок допомагає регулювати рівень цукру в крові та є джерелом енергії.

Дані у British Journal of Nutrition свідчать, що грецький йогурт здатний наситити, знизити відчуття голоду, але потрібно обирати йогурти із високим вмістом білка, без наповнювачі і доданих цукрів.

Грецький йогурт можна вживати як самостійний продукт, або змішувати зі свіжими фруктами та посипати горіхами.

Чорниця

Ягоди по праву вважаються суперфудами. А якщо це чорниця, то перераховувати її поживну цінність можна дуже довго. Ця ягода багата антиоксидантами, вітамінами і клітковиною.

Науковці кажуть, що чорниця має численні переваги для здоров'я, включно з поліпшенням роботи мозку і підвищенням когнітивних здібностей. Також вживання чорниці знижує рівень окислювального стресу в організмі.

Крекери з цільного зерна

Насправді цей варіант перекусу передусім про зручність. Але якщо обирати крекери з цільного зерна – це не лише зарядитись вас енергією на весь день, а й принесе багато користі. Стежте аби крекер був із цільної пшениці, вівса або інших цільних зерен.

Складні вуглеводи, які містяться в цільнозернових крекерах, перетравлюються повільніше, а відтак вивільнення енергії відбуватиметься поступового. А це своєю чергою попередить стрибки і падіння рівня цукру в крові.

Дані у Journal of Nutrition свідчать, що споживання цільного зерна корелює зі зниженням ризику розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу і деяких видів раку.

Чорний шоколад

Попри те, що шоколад часто вважають шкідливим варіантом перекусу, це не так. Якщо обирати темний шоколад, усе гаразд. Адже він багатий антиоксидантами, особливо флавоноїдами, які дуже корисні для здоров'я.

Численні дослідження свідчать про те, що вживання темного шоколаду, багатого на флавоноїди, здатні покращувати когнітивні здібності. А дані в Journal of Psychopharmacology доводять, що темний шоколад покращує настрій і знижує втому.

Однак важливо вживати темний шоколад помірно, адже все ж це висококалорійний і жирний продукт.