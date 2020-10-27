Вакцинація проти ВПЛ для дорослих: чи буває пізно для щеплення від раку
Медичні організації до 2018 року радили робити щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ) до 27 років. Зараз вакцинуватися рекомендують аж до 45 років.
Що таке ВПЛ
Вірус папіломи людини – об'єднувальна назва для понад 150 типів вірусів. Частина вірусів папіломи людини викликають бородавки й папілом на шкірі, інші – тільки на статевих органах, пише 24 канал.
Також на тему: Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Є кілька онкогенних типів вірусу, які потенційно можуть призвести до раку шийки матки у жінок і інших видів раку статевих органів, рота і горла у людей будь-якої статі. Найнебезпечніші – 16 і 18 типи вірусу. Вони викликають 70% випадків раку шийки матки.
В основному люди заражаються під час сексу, і навіть презерватив не забезпечує 100% захист, тому що прикриває тільки частину статевих органів. Ще вони передаються при контакті зі шкірою або під час пологів від матері дитині.
80% з нас стають носіями ВПЛ в якийсь момент життя. Але найчастіше інфекція зникає сама за два роки. Згідно з дослідженням, через два роки з ним залишаються лише 9% жінок. Правда, імунітет не тривалий і можливе повторне зараження.
Вакцинація проти ВПЛ
Найефективніше вакцинуватися до початку статевого життя – у 8-12 років. До інфікування ВПЛ щеплення запобігає понад 90% випадків раку шийки матки, ануса, вульви, піхви, статевого члена, рота і горла.
Поки що її немає в українському національному календарі щеплень, тому батькам про неї потрібно пам'ятати самостійно. В середньому один укол коштує 900 гривень. Всього буде потрібно дві (до 15 років) або три (після 15 років) дози.
Ефективність вакцини проти ВПЛ для дорослих
Більшість людей заражаються вперше з 15 до 25 років. Тому користь від вакцинації для них нижча. Але все-таки є, і дослідження вакцини на майже 4000 жінок від 24 до 45 довели, що через чотири роки 97,4% учасниць мали антитіла до ВПЛ 16 типу і 47,9% до ВПЛ 18 типу. Попри те, що захист від 18 типу знижувалася швидше, у випробовуваних не було нових інфекцій, пов'язаних з ним.
Якщо ВПЛ вже в організмі, вакцинація захистить від інших його типів. А якщо вірус зникне, вона допоможе повторно не заразитися. Іншими словами, вже наявну інфекцію щеплення не вилікує, але все одно знизить ризик захворіти на рак.