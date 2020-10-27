Медичні організації до 2018 року радили робити щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ) до 27 років. Зараз вакцинуватися рекомендують аж до 45 років.

Що таке ВПЛ

Вірус папіломи людини – об'єднувальна назва для понад 150 типів вірусів. Частина вірусів папіломи людини викликають бородавки й папілом на шкірі, інші – тільки на статевих органах, пише 24 канал.

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Є кілька онкогенних типів вірусу, які потенційно можуть призвести до раку шийки матки у жінок і інших видів раку статевих органів, рота і горла у людей будь-якої статі. Найнебезпечніші – 16 і 18 типи вірусу. Вони викликають 70% випадків раку шийки матки.

В основному люди заражаються під час сексу, і навіть презерватив не забезпечує 100% захист, тому що прикриває тільки частину статевих органів. Ще вони передаються при контакті зі шкірою або під час пологів від матері дитині.

80% з нас стають носіями ВПЛ в якийсь момент життя. Але найчастіше інфекція зникає сама за два роки. Згідно з дослідженням, через два роки з ним залишаються лише 9% жінок. Правда, імунітет не тривалий і можливе повторне зараження.

Вакцинація проти ВПЛ

Найефективніше вакцинуватися до початку статевого життя – у 8-12 років. До інфікування ВПЛ щеплення запобігає понад 90% випадків раку шийки матки, ануса, вульви, піхви, статевого члена, рота і горла.

Поки що її немає в українському національному календарі щеплень, тому батькам про неї потрібно пам'ятати самостійно. В середньому один укол коштує 900 гривень. Всього буде потрібно дві (до 15 років) або три (після 15 років) дози.

Ефективність вакцини проти ВПЛ для дорослих

Більшість людей заражаються вперше з 15 до 25 років. Тому користь від вакцинації для них нижча. Але все-таки є, і дослідження вакцини на майже 4000 жінок від 24 до 45 довели, що через чотири роки 97,4% учасниць мали антитіла до ВПЛ 16 типу і 47,9% до ВПЛ 18 типу. Попри те, що захист від 18 типу знижувалася швидше, у випробовуваних не було нових інфекцій, пов'язаних з ним.

Якщо ВПЛ вже в організмі, вакцинація захистить від інших його типів. А якщо вірус зникне, вона допоможе повторно не заразитися. Іншими словами, вже наявну інфекцію щеплення не вилікує, але все одно знизить ризик захворіти на рак.