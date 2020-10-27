Медицинские организации до 2018 года советовали делать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) до 27 лет. Сейчас вакцинироваться рекомендуют вплоть до 45 лет.

Что такое ВПЧ

Вирус папилломы человека – объединительное название для более 150 типов вирусов. Часть вирусов папилломы человека вызывают бородавки и папилломы на коже, другие – только на половых органах, пишет 24 канал.

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Есть несколько онкогенных типов вируса, которые потенциально могут привести к раку шейки матки у женщин и других видов рака половых органов, рта и горла у людей любого пола. Самые опасные – 16 и 18 типы вируса. Они вызывают 70% случаев рака шейки матки.

В основном люди заражаются во время секса, и даже презерватив не обеспечивает 100% защиту, потому что прикрывает только часть половых органов. Еще они передаются при контакте с кожей или во время родов от матери ребенку.

80% из нас становятся носителями ВПЧ в какой-то момент жизни. Но чаще всего инфекция исчезает сама за два года. Согласно исследованию, через два года с ним остаются лишь 9% женщин. Правда, иммунитет не длительный и возможно повторное заражение.

Вакцинация против ВПЧ

Эффективнее всего вакцинироваться до начала половой жизни – в 8-12 лет. До инфицирования ВПЧ прививка предотвращает более 90% случаев рака шейки матки, ануса, вульвы, влагалища, полового члена, рта и горла.

Пока ее нет в украинском национальном календаре прививок, поэтому родителям о ней нужно помнить самостоятельно. В среднем один укол стоит 900 гривен. Всего будет нужно две (до 15 лет) или три (после 15 лет) дозы.

Эффективность вакцины против ВПЧ для взрослых

Большинство людей заражаются впервые с 15 до 25 лет. Поэтому польза от вакцинации для них ниже. Но все-таки есть, и исследования вакцины на почти 4000 женщин от 24 до 45 показали, что через четыре года 97,4% участниц имели антитела к ВПЧ 16 типа и 47,9% к ВПЧ 18 типа. Несмотря на то, что защита от 18 типа снижалась быстрее, у испытуемых не было новых инфекций, связанных с ним.

Если ВПЧ уже в организме, вакцинация защитит от других его типов. А если вирус исчезнет, она поможет повторно не заразиться. Иными словами, уже имеющуюся инфекцию прививка не вылечит, но все равно снизит риск заболеть раком.