Вакцинация против ВПЧ для взрослых: бывает ли поздно для прививки от рака
Медицинские организации до 2018 года советовали делать прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) до 27 лет. Сейчас вакцинироваться рекомендуют вплоть до 45 лет.
Что такое ВПЧ
Вирус папилломы человека – объединительное название для более 150 типов вирусов. Часть вирусов папилломы человека вызывают бородавки и папилломы на коже, другие – только на половых органах, пишет 24 канал.
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Есть несколько онкогенных типов вируса, которые потенциально могут привести к раку шейки матки у женщин и других видов рака половых органов, рта и горла у людей любого пола. Самые опасные – 16 и 18 типы вируса. Они вызывают 70% случаев рака шейки матки.
В основном люди заражаются во время секса, и даже презерватив не обеспечивает 100% защиту, потому что прикрывает только часть половых органов. Еще они передаются при контакте с кожей или во время родов от матери ребенку.
80% из нас становятся носителями ВПЧ в какой-то момент жизни. Но чаще всего инфекция исчезает сама за два года. Согласно исследованию, через два года с ним остаются лишь 9% женщин. Правда, иммунитет не длительный и возможно повторное заражение.
Вакцинация против ВПЧ
Эффективнее всего вакцинироваться до начала половой жизни – в 8-12 лет. До инфицирования ВПЧ прививка предотвращает более 90% случаев рака шейки матки, ануса, вульвы, влагалища, полового члена, рта и горла.
Пока ее нет в украинском национальном календаре прививок, поэтому родителям о ней нужно помнить самостоятельно. В среднем один укол стоит 900 гривен. Всего будет нужно две (до 15 лет) или три (после 15 лет) дозы.
Эффективность вакцины против ВПЧ для взрослых
Большинство людей заражаются впервые с 15 до 25 лет. Поэтому польза от вакцинации для них ниже. Но все-таки есть, и исследования вакцины на почти 4000 женщин от 24 до 45 показали, что через четыре года 97,4% участниц имели антитела к ВПЧ 16 типа и 47,9% к ВПЧ 18 типа. Несмотря на то, что защита от 18 типа снижалась быстрее, у испытуемых не было новых инфекций, связанных с ним.
Если ВПЧ уже в организме, вакцинация защитит от других его типов. А если вирус исчезнет, она поможет повторно не заразиться. Иными словами, уже имеющуюся инфекцию прививка не вылечит, но все равно снизит риск заболеть раком.