Вплив пробіотиків на вагіну

Практично немає доказів того, що пробіотики корисні для здоров'я піхви. Дослідження здебільшого низької якості та не відповідають стандартам доказової медицини, навіть якщо це рандомізовані роботи.

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Вчені вважають, що пробіотики – це марна трата грошей. Запах вагіни залежить від популяції бактерій, що є у ній. Є стани здоров'я, які можуть вплинути на баланс вагінальної мікрофлори, наприклад, бактеріальний вагіноз і трихомоніаз.

Запах піхви неможливо змінити за допомогою вживання певних продуктів, добавок чи жуйок. Тому що вони не вплинуть на бактерії.

Від такої жувальної гумки нема користі

Так само ананас не змінить смак вагінальних виділень. Сполуки, які є в ананасі, проходять через систему травлення, беруть участь в обміні речовин, виводяться із сечею і потом. Вони навряд чи затримаються у вагіні.

Від вагінальної жуйки мало користі. Щоб підтримати здоров'я та приємний запах, достатньо мити зовнішні статеві органи чистою теплою водою з невеликою кількістю м'якого мила. А якщо запах почав завдавати дискомфорту, потрібно звернутися до лікаря.