Маски для вульви – різновид тканинних масок, які застосовують для догляду за шкірою в області вульви, переважно в зоні великих статевих губ. Тонка тканинна маска просочена будь-яким косметологічним засобом для догляду, в його складі може бути будь-що – від гіалуронової кислоти до "натуральних" інгредієнтів.

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Як має діяти маска для вагіни

Виробники масок для вульви обіцяють "чарівні" ефекти від їхнього застосування: зволоження, живлення, підвищення пружності та еластичності шкіри. Деякі компанії пропонують використовувати маски як комплексний догляд – як завершальний варіант "б'юті-рутини" після спеціального скрабу для вульви та гелю, який очищає.

Наскільки ефективні маски для вагіни

Скажімо одразу: дослідження у цій галузі поки що ніхто не проводив. Є дані, які свідчать про те, що деякі тканинні маски для обличчя мають зволожувальний ефект та можуть допомогти зняти подразнення.

Шкіра в ділянці вульви дуже чутлива. При застосуванні неперевірених косметичних засобів є ризик розвитку алергічної реакції, пошкодження шкірного покриву, виникнення інфекції вульвіту.

Якщо ви вирішите поекспериментувати та використовувати маску для вульви, нанесіть якусь частину вологого компонента на шкіру в області лобка і поспостерігайте за реакцією.

Який догляд потребує вульва насправді

Для догляду за вульвою достатньо дотримуватися простих базових правил інтимної гігієни:

відмовитися від спринцювання та використання звичайного мила, гелю для душу та скрабів при підмиванні; важливо пам'ятати, що креми, маски та інші доглядові засоби можуть спровокувати подразнення; варто відмовитись від використання щоденних прокладок; важливо уникати потрапляння антисептиків на слизову; рекомендується віддавати перевагу спідній білизні з бавовни або інших тканин, що дихають.

Решта варіації догляду за вульвою залежить лише від індивідуальних переваг жінки. Головне в цьому питанні – не нашкодити собі.