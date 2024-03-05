Маски для вульвы – разновидность тканевых масок, которые применяют для ухода за кожей в области вульвы, преимущественно в зоне больших половых губ. Тонкая тканевая маска пропитана любым косметологическим средством для ухода, в его составе может быть что угодно – от гиалуроновой кислоты до "натуральных" ингредиентов.

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Как должна действовать маска для вагины

Производители масок для вульвы обещают "волшебные" эффекты от их применения: увлажнение, питание, повышение упругости и эластичности кожи. Некоторые компании предлагают использовать маски как комплексный уход – как завершающий вариант "бьюти-рутины" после специального скраба для вульвы и очищающего геля,.

Насколько эффективны маски для вагины

Скажем сразу: исследования в этой области пока никто не проводил. Есть данные, которые свидетельствуют о том, что некоторые тканевые маски для лица имеют увлажняющий эффект и могут помочь снять раздражение.

Кожа в области вульвы очень чувствительна. При применении непроверенных косметических средств есть риск развития аллергической реакции, повреждения кожного покрова, возникновения инфекции вульвита.

Если вы решите поэкспериментировать и использовать маску для вульвы, нанесите какую-то часть влажного компонента на кожу в области лобка и понаблюдайте за реакцией.

В каком уходе нуждается вульва на самом деле

Для ухода за вульвой достаточно придерживаться простых базовых правил интимной гигиены:

отказаться от спринцевания и использования обычного мыла, геля для душа и скрабов при подмывании; важно помнить, что кремы, маски и другие уходовые средства могут спровоцировать раздражение; стоит отказаться от использования ежедневных прокладок; важно избегать попадания антисептиков на слизистую; рекомендуется отдавать предпочтение нижнему белью из хлопка или других тканей, дышащих.

Остальные вариации ухода за вульвой зависит лишь от индивидуальных предпочтений женщины. Главное в этом вопросе – не навредить себе.