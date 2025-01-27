Наукові дослідження в галузі свинячої трансплантології відкривають нові горизонти для медицини. Щоб подолати брак донорських органів, вчені навчилися відключати ті гени свиней, які викликають відторгнення у людини, і проводять експерименти з пересадки свинячих органів, таких як нирки та серця, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Associated Press.

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До цього часу всі спроби призводили до того, що органи приживалися, але максимум через 61 день у пацієнтів наступала смерть через реакцію організму на чужорідне тіло. Цю "настирливість" імунної системи навіть використовували в боротьбі з раком.

Найвдаліша пересадка свинячої нирки

Фахівці з Медичного центру Лангон у Нью-Йорку успішно провели операцію з пересадки нирки жінці, яка тепер почувається добре понад два місяці. Лікар Роберт Монтгомері, який очолював операцію, підтвердив, що орган працює "абсолютно нормально".

Лікарі сподіваються, що через місяць Тоуана зможе повернутися додому в Алабаму. Хоча передбачити тривалість функціонування свинячого органа неможливо, шанси на це виглядають обнадійливо.

Доктор Тацуо Каваі, який першим у світі здійснив пересадку свинячої нирки людині, зазначив, що здоров'я Луні значно краще, ніж у попередніх пацієнтів, що може допомогти у подальшому розвитку ксенотрансплантації – процесу пересадки органів від одних біологічних видів до інших.

Побороли ознаки відторгнення

Тоуана у 1999 році пожертвувала одну зі своїх нирок матері, а друга нирка припинила функціонувати через ускладнення, пов’язані з високим артеріальним тиском. Вона провела вісім років на діалізі, і лікарі дійшли висновку, що пересадка людського органа неможлива через високий рівень антитіл у її крові, націлених на знищення чужого органа.

Операція з пересадки свинячого органа відбулася 25 листопада, а через 11 днів Тоуану виписали з лікарні. Через три тижні після операції медики помітили мінімальні ознаки відторгнення, але завдяки новим методам лікування, розробленим після експерименту 2023 року, симптоми були усунені, і повторних сигналів відторгнення не виникало.

Не відомо, як довго Тоуана зможе жити з новою ниркою, але в разі потреби у неї є можливість повернутися до діалізу.