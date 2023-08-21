Це важливий крок до того, щоб зробити таку операцію на живих пацієнтах.
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Деталі експерименту
Пересадку провели в медичному центрі Langone Health при Нью-Йоркському університеті. Після успішної операції нирка свині функціонує найдовше в історії. Експеримент триває, учені планують спостерігати за її роботою й надалі.
Експеримент ще не закінчено. Нирка досі жива, дослідники будуть відстежувати її роботу протягом 2-го місяця. Поки що орган працює зовсім як людський: після трансплантації він негайно почав виробляти сечу,
— пояснили вчені.
Наразі вчені всієї країни намагаються використовувати органи тварин для порятунку людських життів.
Операція з пересадки нирки вимагала ретельної підготовки:
- Спершу вчені модифікували нирки свині — з них видалили ген, який заважає прижитися в людському тілі.
- Потім вирізали обидві нирки з донорського тіла, щоб зрозуміти, чи працює пересаджений орган. Одну пересадили, а іншу зберегли для порівняння після закінчення експерименту.
Також хірурги використали новий метод: прикріпили тимус свині до трансплантованої нирки. Ця залоза допомагає тренувати імунні клітини тварини, тому має підвищити толерантність людини до органу.
Які перспективи надалі
Директор існтитуту трансплантації Нью-Йоркського університету, доктор Роберт Монтгомері, покладає надії на успішність майбутніх операцій.
"Чи справді цей орган буде працювати як людський? Поки що це виглядає так", – говорить він.
Зауважимо, що це не перша спроба трансплантації органів тварин людині. Такі операції зазнавали невдач десятиліттями. Імунна система людини атакувала чужоріжну тканину.