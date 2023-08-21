Це важливий крок до того, щоб зробити таку операцію на живих пацієнтах.

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Деталі експерименту

Пересадку провели в медичному центрі Langone Health при Нью-Йоркському університеті. Після успішної операції нирка свині функціонує найдовше в історії. Експеримент триває, учені планують спостерігати за її роботою й надалі.

Експеримент ще не закінчено. Нирка досі жива, дослідники будуть відстежувати її роботу протягом 2-го місяця. Поки що орган працює зовсім як людський: після трансплантації він негайно почав виробляти сечу,

— пояснили вчені.

Наразі вчені всієї країни намагаються використовувати органи тварин для порятунку людських життів.

Перспектива, що органи тварин можуть допомогти зменшити гостру нестачу для трансплантації, переконала родину Моріса Міллера пожертвувати його тіло для експерименту. Він помер у віці 57 років від раніше недіагностованого раку мозку: це виключає звичайне донорство органів.

Операція з пересадки нирки вимагала ретельної підготовки:

Спершу вчені модифікували нирки свині — з них видалили ген, який заважає прижитися в людському тілі.

Потім вирізали обидві нирки з донорського тіла, щоб зрозуміти, чи працює пересаджений орган. Одну пересадили, а іншу зберегли для порівняння після закінчення експерименту.

Також хірурги використали новий метод: прикріпили тимус свині до трансплантованої нирки. Ця залоза допомагає тренувати імунні клітини тварини, тому має підвищити толерантність людини до органу.

Які перспективи надалі

Директор існтитуту трансплантації Нью-Йоркського університету, доктор Роберт Монтгомері, покладає надії на успішність майбутніх операцій.

"Чи справді цей орган буде працювати як людський? Поки що це виглядає так", – говорить він.

Зауважимо, що це не перша спроба трансплантації органів тварин людині. Такі операції зазнавали невдач десятиліттями. Імунна система людини атакувала чужоріжну тканину.