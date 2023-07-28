Як йдеться у повідомленні Охматдиту, на 48 годину життя у дитини взяли зразки крові для дослідження і ще до появи перших симптомів виявили важку недугу.

Дивіться також "Серце сина б'ється": мама хлопчика, який став донором для трьох дітей, розповіла їх історію

На 48-му годину життя у дитини взяли зразки крові для проведення дослідження. У Львівському скринінговому центрі було проведено первинне дослідження, потім невтішний результат підтвердили у експертному центрі Охматдиту,

– розповіла завідувачка лабораторії медичної генетики Наталія Ольхович.

У Максима виявили важкий комбінований імунодефіцит.

Лише 5 % пацієнтів виживають з цією недугою

Як розповіли медики, без трансплантації кісткового мозку лише 5% таких пацієнтів доживає до 300 дня, 95% – помирають переважно від інфекцій. Тому починати лікування дуже важливо якомога раніше.

Донором кісткового мозку для Максима став братик Євген. Це врятувало життя дитині.



Братик Євген став донором для маленького Максима / Фото Охматдиту

Після лікування дитині провели трансплантацію. На той момент Максиму не було ще й 2 місяців. Він став найменшим пацієнтом в Україні, якому провели трансплантацію кісткового мозку.

Імунна система немовляти була б неймовірно вразливою без трансплантації



Трансплантація кісткового мозку врятувала життя маленькому Максиму / Фото Охматдиту

Трансплантація кісткового мозку дозволила скорегувати імунну систему хлопчика. Тепер він має шанс на повноцінне та довге життя. Його імунна система більше не боїться інфекцій,

– зазначив завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця.

Цікаво! Дотепер наймолодшому пацієнту, якому провели трансплантацію кісткового мозку було 7 місяців, а найстаршому – 57 років.