Как говорится в сообщении, на 48 час жизни у ребенка взяли образцы крови для исследования и еще до появления первых симптомов обнаружили тяжелый недуг.

Смотрите также "Сердце сына бьется": мама мальчика, ставшего донором для троих детей, рассказала их историю

На 48 часов жизни у ребенка взяли образцы крови для проведения исследования. Во Львовском скрининговом центре было проведено первоначальное исследование, затем неутешительный результат подтвердили в экспертном центре Охматдит,

– рассказала заведующая лабораторией медицинской генетики Наталья Ольхович.

У Максима обнаружили тяжелый комбинированный иммунодефицит.

Только 5% пациентов выживают с этим недугом

Как рассказали медики, без трансплантации костного мозга только 5% таких пациентов доживают до 300 дней, 95% - умирают преимущественно от инфекций. Поэтому начинать лечение очень важно как можно раньше.

Донором костного мозга для Максима стал братик Евгений. Это спасло жизнь ребенку.



Брат Евгений стал донором для маленького Максима / Фото Охматдета

После лечения ребенку была проведена трансплантация. На тот момент Максиму не было еще 2 месяцев. Он стал самым маленьким пациентом в Украине, которому провели трансплантацию костного мозга.

Иммунная система младенца была бы невероятно уязвима без трансплантации.



Трансплантация костного мозга спасла жизнь маленькому Максиму / Фото Охматдета

Трансплантация костного мозга позволила скорректировать иммунную систему мальчика. Теперь у него есть шанс на полноценную и долгую жизнь. Его иммунная система больше не боится инфекций,

– отметил заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица.

Интересно ! До сих пор младшему пациенту, которому провели трансплантацию костного мозга, было 7 месяцев, а самому старшему – 57 лет.