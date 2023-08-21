Это важный шаг для того, чтобы сделать такую операцию на живых пациентах.
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Детали эксперимента
Пересадка была проведена в медицинском центре Langone Health при Нью-Йоркском университете. После успешной операции почка свиньи функционирует дольше всего в истории. Эксперимент продолжается, ученые планируют наблюдать за его работой и дальше.
Эксперимент еще не окончен. Почка все еще жива, исследователи будут отслеживать ее работу в течение 2-го месяца. Пока орган работает совсем как человеческий: после трансплантации он немедленно начал производить мочу,
– объяснили ученые.
Ученые всей страны пытаются использовать органы животных для спасения человеческих жизней.
Операция по пересадке почки требовала тщательной подготовки:
- Сначала ученые модифицировали почки свиньи – из них удалили ген, мешающий прижиться в человеческом теле.
- Затем вырезали обе почки из донорского тела, чтобы понять, работает ли пересаженный орган. Одну пересадили, а другую сохранили для сравнения по окончании эксперимента.
Также хирурги использовали новый метод: прикрепили тимус свиньи к трансплантированной почке. Эта железа помогает тренировать иммунные клетки животного, поэтому должна повысить терпимость человека к органу.
Какие перспективы в дальнейшем
Директор института трансплантации Нью-Йоркского университета доктор Роберт Монтгомери возлагает надежды на успешность будущих операций.
"Действительно ли этот орган будет работать как человеческий? Пока это выглядит так", – говорит он.
Заметим, что это не первая попытка трансплантации органов животных человеку. Такие операции терпели неудачи десятилетиями. Иммунная система человека атаковала чужерожную ткань.