Это важный шаг для того, чтобы сделать такую операцию на живых пациентах.

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Детали эксперимента

Пересадка была проведена в медицинском центре Langone Health при Нью-Йоркском университете. После успешной операции почка свиньи функционирует дольше всего в истории. Эксперимент продолжается, ученые планируют наблюдать за его работой и дальше.

Эксперимент еще не окончен. Почка все еще жива, исследователи будут отслеживать ее работу в течение 2-го месяца. Пока орган работает совсем как человеческий: после трансплантации он немедленно начал производить мочу,

– объяснили ученые.

Ученые всей страны пытаются использовать органы животных для спасения человеческих жизней.

Перспектива, что органы животных могут помочь уменьшить острую нехватку трансплантации, убедила семью Мориса Миллера пожертвовать его тело для эксперимента. Он умер в возрасте 57 лет раньше недиагностированного рака мозга: это исключает обычное донорство органов.

Операция по пересадке почки требовала тщательной подготовки:

Сначала ученые модифицировали почки свиньи – из них удалили ген, мешающий прижиться в человеческом теле.

Затем вырезали обе почки из донорского тела, чтобы понять, работает ли пересаженный орган. Одну пересадили, а другую сохранили для сравнения по окончании эксперимента.

Также хирурги использовали новый метод: прикрепили тимус свиньи к трансплантированной почке. Эта железа помогает тренировать иммунные клетки животного, поэтому должна повысить терпимость человека к органу.

Какие перспективы в дальнейшем

Директор института трансплантации Нью-Йоркского университета доктор Роберт Монтгомери возлагает надежды на успешность будущих операций.

"Действительно ли этот орган будет работать как человеческий? Пока это выглядит так", – говорит он.

Заметим, что это не первая попытка трансплантации органов животных человеку. Такие операции терпели неудачи десятилетиями. Иммунная система человека атаковала чужерожную ткань.