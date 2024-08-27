Емоційна взаємодія з іншими людьми, включаючи як близьких, так і менш знайомих людей, наприклад блогерів, відіграє важливу роль у підтримці психічного добробуту.

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У результаті особистого спілкування мозкова активність людей тенденційно синхронізується з активністю мозку співрозмовника. Недавні дослідження виявили, що мозкові сигнали, що виникають у процесі такої взаємодії, залежать від обраних слів та їхнього контексту.

Нове дослідження стосунків

Група дослідників з різних університетів Китаю вивчила взаємодію між романтичними партнерами та виявила, що їхня емоційна синхронізація під час обробки емоцій перевершує синхронізацію між друзями.

В експерименті взяли участь 50 пар, половина яких складалася з гетеросексуальних романтичних партнерів, а інша половина – з друзів протилежної статі. Усі пари були близькі за критеріями дослідження та перебували у відносинах від трьох місяців до трьох років.

Учасники дивилися відеоролики, що викликають різні емоції, у тому числі щастя, смуток, гнів, страх та огиду. Тривалість відео варіювалася від 50 до 250 секунд. Під час перегляду використовувалося гіперсканування ЕЕГ, що дозволяє одночасно записувати мозкову активність обох учасників пари. Після перегляду відео учасники оцінювали свої реакції, що дало змогу оцінити їхню поведінкову синхронізацію.

Мозок закоханих синхронізується

Результати показали, що романтичні партнери демонстрували вищий рівень синхронізації, як у поведінковому, так і в нейронному відношенні, порівняно з друзями під час перегляду тих самих відеороликів. Цікаво, що нижча якість стосунків відповідала вищому рівню збігу мозкової активності, тоді як вища якість стосунків корелювала з кращою поведінковою синхронізацією.

Автори дослідження підкреслюють, що любов і дружба є різними типами відносин, що виконують різні функції і пов'язані з різними нейронними механізмами. Попри те, що деякі друзі можуть здаватися дуже близькими, їхні стосунки відрізняються від стосунків між закоханими.