Эмоциональное взаимодействие с другими людьми, включая как близких, так и менее знакомых людей, например блогеров, играет важную роль в поддержании психического благополучия.

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В результате личного общения мозговая активность людей тенденциозно синхронизируется с активностью мозга собеседника. Недавние исследования обнаружили, что мозговые сигналы, возникающие в процессе такого взаимодействия, зависят от выбранных слов и их контекста.

Новое исследование отношений

Группа исследователей из разных университетов Китая изучила взаимодействие между романтическими партнерами и обнаружила, что их эмоциональная синхронизация во время обработки эмоций превосходит синхронизацию между друзьями.

В эксперименте приняли участие 50 пар, половина которых состояла из гетеросексуальных романтических партнеров, а другая половина – из друзей противоположного пола. Все пары были близки по критериям исследования и находились в отношениях от трех месяцев до трех лет.

Участники смотрели видеоролики, вызывающие различные эмоции, в том числе счастье, грусть, гнев, страх и отвращение. Продолжительность видео варьировалась от 50 до 250 секунд. Во время просмотра использовалось гиперсканирование ЭЭГ, позволяющее одновременно записывать мозговую активность обоих участников пары. После просмотра видео участники оценивали свои реакции, что позволило оценить их поведенческую синхронизацию.

Мозг влюбленных синхронизируется

Результаты показали, что романтические партнеры демонстрировали более высокий уровень синхронизации, как в поведенческом, так и в нейронном отношении, по сравнению с друзьями во время просмотра тех же видеороликов. Интересно, что более низкое качество отношений соответствовало более высокому уровню совпадения мозговой активности, тогда как более высокое качество отношений коррелировало с лучшей поведенческой синхронизацией.

Авторы исследования подчеркивают, что любовь и дружба являются различными типами отношений, выполняющими разные функции и связанными с различными нейронными механизмами. Несмотря на то, что некоторые друзья могут казаться очень близкими, их отношения отличаются от отношений между влюбленными.