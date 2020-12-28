Ультрахолодні умови: Ляшко запевнив, що в Україні готові зберігати вакцини
Україна вирішила проблему зі зберіганням та розподіленням вакцин від COVID-19, деякі з яких потребують особливого температурного режиму, а саме -80 °C.
Труднощі з готовністю прийняти вакцину
В імунопрофілактиці до цього ніколи не використовувалася температура -80 °C. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.
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Віктор Ляшко розповів, що спершу в України дійсно виявились проблеми з готовністю отримати вакцину від Pfizer.
У МОЗ вирішили технічні моменти
За словами Ляшка, можливість "зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини при температурі -80 °C" на вітчизняних складах – є.
Ось як пояснив транспортування вакцини Ляшко:
- вакцина прилітає на літаку;
- з машини до складу її транспортують в термоконтейнері із сухим льодом;
- потім перевантажують в холодильники, де вона може зберігатися тривалий час;
- далі розраховують, як і в якій кількості вакцину треба привезти до пункту щеплення.
Коротко про майбутню вакцинацію проти COVID-19 в Україні
Затверджений Міністерством охорони здоров'я план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення 23 млн українців.
Для цього знадобиться 40 млн доз вакцини від коронавірусу, на що в державному бюджеті на 2021 рік закладено 2,6 мільярда гривень.
Яку вакцину отримає Україна?Раніше Ігор Кузін – директор Центру громадського здоров'я повідомив, що найімовірніше Україна отримає вакцини виробництва англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Її ефективність складає 70%, що є меншим відсотком, ніж у Pfizer/BioNTech та Moderna. Але її транспортування та використання простіше – AstraZeneca не потребує ультрахолодних умов зберігання, на відміну від вакцин Pfizer/BioNTech та Moderna.
План вакцинації українців проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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