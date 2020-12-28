Ультрахолодные условия: Ляшко заверил, что в Украине готовы хранить вакцины
Украина решила проблему с хранением и распределением вакцин от COVID-19, некоторые из них требуют особого температурного режима, а именно -80 °C.
Трудности с готовностью принять вакцину
В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 °C. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
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Виктор Ляшко рассказал, что сначала в Украине действительно оказались проблемы с готовностью получить вакцину от Pfizer.
В Минздраве решили технические моменты
По словам Ляшко, возможность "хранения, логистики, транспортировки в пункты прививки вакцины при температуре -80 °C" на отечественных складах – есть.
Вот как объяснил транспортировку вакцины Ляшко:
- вакцина прилетает на самолете;
- из машины в состав ее транспортируют в термоконтейнере с сухим льдом;
- затем перегружают в холодильники, где она может храниться длительное время;
- далее рассчитывают, как и в каком количестве вакцину надо привезти в пункт пвакцинации.
Коротко о предстоящей вакцинации против COVID-19 в Украине
Утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев.
Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса, на что в государственном бюджете на 2021 год заложено 2,6 миллиарда гривен.
Какую вакцину получит Украина?
Ранее Игорь Кузин – директор Центра общественного здоровья сообщил, что вероятнее всего Украина получит вакцины производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее эффективность составляет 70%, что является меньшим процентом, чем у Pfizer/BioNTech и Moderna. Но ее транспортировка и использование проще – AstraZeneca не требует ультрахолодных условий хранения, в отличие от вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.
План вакцинации украинцев против коронавируса / инфографика 24 канала
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