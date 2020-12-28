Украина решила проблему с хранением и распределением вакцин от COVID-19, некоторые из них требуют особого температурного режима, а именно -80 °C.

Трудности с готовностью принять вакцину

В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 °C. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

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Виктор Ляшко рассказал, что сначала в Украине действительно оказались проблемы с готовностью получить вакцину от Pfizer.

Виктор Ляшко “Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 °C”, но мы начали работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями, и к нам вышли с коммерческими предложениями “ .

В Минздраве решили технические моменты

По словам Ляшко, возможность "хранения, логистики, транспортировки в пункты прививки вакцины при температуре -80 °C" на отечественных складах – есть.

Вот как объяснил транспортировку вакцины Ляшко:

вакцина прилетает на самолете;

из машины в состав ее транспортируют в термоконтейнере с сухим льдом;

затем перегружают в холодильники, где она может храниться длительное время;

далее рассчитывают, как и в каком количестве вакцину надо привезти в пункт пвакцинации.

Внимание! В пункте прививки вакцина может сохраняться в течение пяти дней при температуре от +2 до + 8 °C.

Коротко о предстоящей вакцинации против COVID-19 в Украине

Утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев.

Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса, на что в государственном бюджете на 2021 год заложено 2,6 миллиарда гривен.

Какую вакцину получит Украина?

Ранее Игорь Кузин – директор Центра общественного здоровья сообщил, что вероятнее всего Украина получит вакцины производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее эффективность составляет 70%, что является меньшим процентом, чем у Pfizer/BioNTech и Moderna. Но ее транспортировка и использование проще – AstraZeneca не требует ультрахолодных условий хранения, в отличие от вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna.

План вакцинации украинцев против коронавируса / инфографика 24 канала