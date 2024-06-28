Вважається, що середньостатистична людина може отримати близько 70 – 80 укусів комах протягом свого життя. Деякі з них просто неприємні, але є й такі, що становлять серйозну небезпеку.

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Якими можуть бути наслідки укусів комах, на що звертати увагу та як вберегтись від небезпеки, 24 Каналу розповіла Катерина Нікольська, дерматолог МЦ "Лелека", к.м.н, лікар дерматовенеролог вищої категорії.

Наслідки укусів комах

Наслідки від укусів комах для людини – дуже різноманітні. Це може бути невелике подразнення, почервоніння, пляма на шкірі, які також можуть свербіти. Більш серйозні наслідки можуть охоплювати великі набряки, відчуття жару та болю у місці укусу.

Катерина Нікольська "Якщо вчасно не відреагувати або роздряпати місце укусу, можуть також додатись бактерії, що викличуть вторинну інфекцію. Щобільше, укуси деяких комах викликають сильну алергічну реакцію, інтенсивність якої залежить від індивідуальних особливостей організму людини."

Кліщі. Найбільш небезпечними вважають іксодових кліщів, які є переносниками збудників небезпечних захворювань, таких як кліщовий енцефаліт, бореліоз чи хвороба Лайма.

Симптомами цієї хвороби є поява червоних кругів на шкірі навколо місця укусу, що поступово збільшуються у діаметрі. Симптоми також може супроводжуватись підвищенням температури та головним болем. При таких симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря-інфекціоніста.

Сильну алергічну реакцію найчастіше викликають бджоли, оси та шершні. Їхня отрута має високу токсичність та може викликати сильну алергічну реакцію, особливо в алергіків. Симптомами є біль та почервоніння у місці укусу, набряк, сильний свербіж, набряклий язик, губи, очі, біль в грудях, утруднення дихання. Якщо є такі симптоми, потрібно негайно звернутись до лікаря або викликати швидку допомогу.

Що робити, якщо вкусила комаха

Найпростіше, що можна зробити – прикласти холодний компрес, який буде зменшувати біль та набряк. Зменшити свербіж допоможуть антигістамінні препарати, а позбутись запалення на шкірі можна за допомогою стероїдних кремів.

При укусах бджіл, ос, шершнів важливо також швидко витягнути жало. Якщо алергічної реакції на укус немає, то після цього знадобиться тільки місцева обробка шкіри.

У випадку, якщо укус викликав сильну алергічну реакцію, сильний жар, проблеми з диханням тощо, необхідно якомога швидше звернутись до лікаря.

Як вберегтися від укусів комах та захистити дітей

На прогулянці краще за все надягати одяг, який закриватиме шкіру, та закрите взуття. На голову краще надягнути капелюх. Після прогулянок бажано оглядати себе та дитину, щоб вчасно помітити укус.

Катерина Нікольська "Не рекомендується вдягати одяг з квітковими візерунками, використовувати парфуми з різкими квітковими, солодкими ароматами – це може привабити до вас комах. Якщо ви їли солодке, то потрібно ретельно витирати руки."

Зараз існує великий асортимент репелентів (засобів від комах), деякі з них підходять і для дітей. Тому можна обрати для себе найбільш відповідний засіб та регулярно використовувати його перед прогулянками та поїздками на природу.

Вдома потрібно використовувати захисні москітні сітки на вікнах та дверях, а на відкритому повітрі – протимоскітні спіралі.