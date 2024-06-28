В "Укрзалізниці" розповіли, що таким чином лабораторія, імовірно, намагалася зекономити на логістиці. Ба більше, випадок транспортувати біологічні матеріали не поодинокий.

Дивіться також На пляжах Одеси виявили кишкову паличку: наскільки це небезпечно

Не варто й говорити, що результати аналізів, які доставляються без контролю температурного режиму, можуть викликати чимало сумнівів, але навряд чи лабораторії чесно повідомляють клієнтам, як саме намагаються організувати свою логістику,

– йдеться в повідомленні.

Які заборонені речі намагаються перевезти поїздами

В Укрзалізниці при цьому наголосили, що з розумінням ставляться до пасажирів, які під час критичного паралізування логістики в країні намагалися передати речі чи не єдиним можливим способом – поїздами.

"Цуценята та кошенята, весільні торти та весільні сукні, тепловізори та дрони, документи, квіти, ліки та навіть… кров, взята на аналізи, – чого тільки не намагаються передавати поїздами "Укрзалізниці", – ідеться у повідомленні компанії.

Пасажирів закликали до відповідальності

Додають, що таким чином вони допомогли мільйонам українців на початку повномасштабного вторгнення. Однак тепер, після відновлення сполучень, залізничники ретельніше слідкуватимуть за дотриманням правил.

Вкотре звертаємось до всіх пасажирів і особливо до компаній, які намагаються на базі пасажирських вагонів збудувати свою логістичну мережу, – категорично цього не робити,

– наголосили в "Укрзалізниці".

Водночас, якщо речі не підлягають перевезенню пасажирськими поїздами, компанія пропонує скористатися послугами партнерської програми Укрзалізниці та Укрпошти – "Залізна пошта".