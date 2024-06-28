В "Укрзализныце" рассказали, что таким образом лаборатория, вероятно, пыталась сэкономить на логистике. Более того, случай транспортировать биологические материалы не единичный.

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Не стоит и говорить, что результаты анализов, которые доставляются без контроля температурного режима, могут вызвать немало сомнений, но вряд ли лаборатории честно сообщают клиентам, как именно пытаются организовать свою логистику,

– говорится в сообщении.

Какие запрещенные вещи пытаются перевезти поездами

В Укрзализныце при этом отметили, что с пониманием относятся к пассажирам, которые во время критического паралича логистики в стране пытались передать вещи едва ли не единственным возможным способом – поездами.

"Щенки и котята, свадебные торты и свадебные платья, тепловизоры и дроны, документы, цветы, лекарства и даже... кровь, взятая на анализы, – чего только не пытаются передавать поездами "Укрзализныци", – говорится в сообщении компании.

Пассажиров призвали к ответственности

Добавляют, что таким образом они помогли миллионам украинцев в начале полномасштабного вторжения. Однако теперь, после восстановления сообщений, железнодорожники будут тщательно следить за соблюдением правил.

Еще раз обращаемся ко всем пассажирам и особенно к компаниям, которые пытаются на базе пассажирских вагонов построить свою логистическую сеть, – категорически этого не делать,

– отметили в "Укрзализныце".

В то же время, если вещи не подлежат перевозке пассажирскими поездами, компания предлагает воспользоваться услугами партнерской программы Укрзализныци и Укрпочты – "Железная почта".