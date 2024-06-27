Кишкова паличка на пляжах Одеси

Серед зон, які експерти вважають небезпечними, – прибережні місця в районі "10 станції Великого Фонтану", "Аркадія", "Ланжерон", а також біля випускного каналу стічних вод на вулиці Дача Ковалевського.

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Аналізи морської води, проведені спеціалістами, показали, що майже всі зразки з цих місць не відповідають установленим санітарним вимогам, що може призвести до зараження громадян, які ігнорують ці застереження.

Дослідження також показали, що за минулий тиждень значна кількість жителів Одеси, у тому числі 42,2% дітей, постраждали від гострих кишкових захворювань. Інфекції, в більшості випадків, були спричинені вживанням сирих овочів та фруктів, а також продуктів тваринного походження.

Що потрібно знати про кишкову паличку

Ешеріхіоз називають групу кишкових інфекцій, які викликає бактерія Escherichia coli (E. coli), або кишкова паличка. Деякі штами бактерії нешкідливі та спокійно живуть у нижніх відділах кишківника. Тоді як інші можуть провокувати тяжке харчове отруєння.

Найчастіше так відбувається через токсин – продукт діяльності бактерії, який пошкоджує слизову оболонку тонкої кишки та викликає діарею. З цієї причини штами кишкової палички, які викликають ешеріхіоз, об'єднані в групу STEC.

Захворювання передається фекально-оральним шляхом, через воду та їжу, яка не пройшла належного очищення від патогенів. У групі ризику ешеріхіозу перебувають новонароджені та маленькі діти, люди похилого віку, пацієнти з ослабленою імунною системою (наприклад, у разі ВІЛ, онкології, цукрового діабету або вагітності) та мандрівники.