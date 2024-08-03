SpaceWeather пише, що сонце знову випустило потужний спалах, а обурення геомагнітного поля очікують саме сьогодні, 3 серпня.
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Спалах категорії М8 супроводжувався корональним викидом маси (КВМ), що досягне Землі 3 серпня. Він може викликати магнітну бурю категорії G2, яка, своєю чергою, призведе до появи сильних полярних сяйв,
– ідеться у повідомленні.
Очікують, що магнітна буря триватиме два дні – 3 та 4 серпня і буде середньої сили – К-індекс перевищить 6.
Вплив магнітних бурь
Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв'язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей.
Люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
Аби мнімізувати вплив магнітних бурь на організм, у ці дні варто приділити увагу собі: якісно харчуватися та займатися фізичною активністю, а також більше відпочивати та висипатися. Мінімізуйте фактори стресу.