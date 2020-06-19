Уряд готує покращення для працівників медичної сфери. На підвищення їхніх зарплат додатково виділили 8 мільярдів гривень.

Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Україн Денис Шмигаль.

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За його словами, через економічну ситуацію, це буде непросто зробити.

Денис Шмигаль “Але це буде зроблено, тому що це наш обов'язок перед лікарями і медпрацівниками. Такі підвищення зарплат – це тільки початок, ми плануємо його здійснити з 1 вересня 2020 року”.

Кому і наскільки піднімуть зарплату

Усім лікарям, незалежно від посади, підвищення окладу на 75%;

Середньому медичному персоналу – на 50% мінімальної зарплати, приблизно на 2360 гривень;

Молодшим медичним сестрам підвищити на 25% мінімально заробітної плати, приблизно на 1180 гривень.

За словами Шмигаля, планується підвищення мінімальної заробітної плати, тому зростуть і виплати для медиків.

Також міністри додатково виділили 141 мільйон гривень для виплат медикам, які борються з коронавірусом.

Уряд прогнозує, що зарплата лікаря буде приблизно 10,5 тисяч гривень, середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч гривень, а молодшого – наблизитися до 6 тисяч гривень.