Українським медикам збільшать зарплати: кому і наскільки
Уряд готує покращення для працівників медичної сфери. На підвищення їхніх зарплат додатково виділили 8 мільярдів гривень.
Про це на засіданні уряду розповів прем'єр-міністр Україн Денис Шмигаль.
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За його словами, через економічну ситуацію, це буде непросто зробити.
Кому і наскільки піднімуть зарплату
- Усім лікарям, незалежно від посади, підвищення окладу на 75%;
- Середньому медичному персоналу – на 50% мінімальної зарплати, приблизно на 2360 гривень;
- Молодшим медичним сестрам підвищити на 25% мінімально заробітної плати, приблизно на 1180 гривень.
За словами Шмигаля, планується підвищення мінімальної заробітної плати, тому зростуть і виплати для медиків.
Також міністри додатково виділили 141 мільйон гривень для виплат медикам, які борються з коронавірусом.
Уряд прогнозує, що зарплата лікаря буде приблизно 10,5 тисяч гривень, середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч гривень, а молодшого – наблизитися до 6 тисяч гривень.