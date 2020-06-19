Правительство готовит улучшения для работников медицинской сферы. На повышение их зарплат дополнительно выделили 8 миллиардов гривен.

Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, из-за экономической ситуации это будет непросто сделать.

Денис Шмыгаль “Но это будет сделано, потому что это наш долг перед врачами и медработниками. Такое повышение зарплат – это только начало, мы планируем его осуществить с 1 сентября 2020 года”.

Кому и насколько поднимут зарплату

Всем врачам, независимо от должности, повышение оклада на 75%;

Среднему медицинскому персоналу – на 50% минимальной зарплаты, примерно на 2360 гривен;

Младшим медицинским сестрам повысить на 25% от минимальной заработной платы, примерно на 1180 гривен.

По словам Шмыгаля, планируется повышение минимальной заработной платы, поэтому возрастут и выплаты для медиков.

Также министры дополнительно выделили 141 миллион гривен для выплат медикам, которые борются с коронавирусом.

Правительство прогнозирует, что зарплата врача будет примерно 10,5 тысяч гривен, средняя зарплата среднего медперсонала вырастет до более 7 тысяч гривен, а младшего – приблизится к 6 тысячам гривен.