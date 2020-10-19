Українська фірма Мікрохім почала реєстрацію препарату проти коронавірусу. Міністерство охорони здоровʼя розгляне документи на реєстрацію препарату Фавіпіравір.

Це перший український генерик (лікарський препарат, який відтворює оригінальний препарат) японського противірусного засобу Авіган, про це повідомила пресслужба компанії.

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Деякі дослідження показали, що Авіган досить успішно усуває прояви COVID-19, а також може впливати на патогенез коронавірусу в організмі людини.

Також Авіган входить у протокол лікування коронавірусу, який МОЗ уклав на початку епідемії. Водночас препарат не зареєстрований в Україні, тому купити його було майже неможливо.

Найближчим часом Фавіпіравір — Мікрохім пройде дослідження в лабораторії, після чого розпочнуть клінічні дослідження препарату,

– йдеться у повідомленні.