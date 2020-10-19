Украинская фирма Микрохим начала регистрацию препарата против коронавируса. Министерство здравоохранения рассмотрит документы на регистрацию препарата Фавипиравир.

Это первый украинский дженерик (лекарственный препарат, который воспроизводит оригинальный препарат) японского противовирусного средства Авиган, об этом сообщила пресс-служба компании.

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Некоторые исследования показали, что Авиган довольно успешно устраняет проявления COVID-19, а также может влиять на патогенез коронавируса в организме человека.

Также Авиган входит в протокол лечения коронавируса, который Минздрав составил в начале эпидемии. В то же время препарат не зарегистрирован в Украине, поэтому купить его было почти невозможно.

В ближайшее время Фавипиравир – Микрохим пройдет исследование в лаборатории, после чего начнут клинические исследования препарата,

– говорится в сообщении.