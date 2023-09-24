Відтоді тривало епідеміологічне розслідування, у ході якого проводили відбір проб навколишнього середовища, де виявили вірус. Також у грудні 2021 року МОЗ затвердило план прискореної імунізації дітей від шести місяців до шести років.

Дивіться також ВООЗ попередила про новий штам коронавірусу і описала його головні ризики

Міністерство охорони здоров'я України оголосило завезений вірус поліомієліту місцевою надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я та швидко діяло з моменту його виявлення в тісній координації зі світовою спільнотою охорони здоров'я,

– повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Початок повномасштабної війни сповільнив темпи вакцинації, та наразі спалах хвороби ліквідували.

Поліомієліт – що це за хвороба Поліомієліт – це захворювання, спричинене вірусом, який переважно вражає спинний мозок або стовбур головного мозку. Найчастіше він поширюється через фекалії та слину. Серед симптомів поліомієліту – м’язові болі та спазми, слабкість, негнучкість хребта і шиї, зниження рефлексів, параліч та деформація кінцівок. Після одужання людина не відновлюється.

Заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Віра Мендонса розповіла, що упродовж 2023 року в країну доставили 890 тисяч доз двовалентної вакцини проти поліомієліту.

Там наголосили, що поки поліомієліт є загрозою в усьому світі, Україна залишатиметься вразливою, тому МОЗ продовжує посилення епіднагляду за хворобами, яким можна запобігти завдяки вакцинації, та працює над розширенням охоплення плановою імунізацією по всій країні, щоб захистити кожну дитину.