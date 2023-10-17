Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону. За його словами, понад половина населення України потребуватимуть психологічної допомоги.

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За останніми опитуваннями, 90% українців мають хоча б один із симптомів, який веде до того, що людина потребуватиме психологічної допомоги. Загалом говоримо про 50% українців, які сьогодні перебувають на території нашої держави і потребуватимуть психологічної допомоги різного гатунку,

– зазначив Віктор Ляшко.

Найбільше навантаження, за словами міністра, ляже на сімейних лікарів – вони першими прийматимуть скарги українців на здоров'я.

Стрес спровокує й інші захворювання

Стреси, психічні перевантаження часто стають причиною появи нових хвороб або загострення старих. Тож, імовірно, українці частіше звертатимуться по медичну допомогу, що призведе до різкого зростання навантаження на систему охорони здоров'я.

Водночас значна частина медичної інфраструктури нашої країни постраждала та зруйнована внаслідок війни.

Ляшко вважає, що наслідки війни для здоров’я українців потребуватимуть комплексних рішень. Зокрема, більш як 40 тисяч медичних працівників і сімейних лікарів пройшли курси mhGAP за стандартом ВООЗ для лікування пацієнтів із психічними розладами в первинній ланці медичної допомоги.

У МОЗ сподіваються залучити медиків приватної практики

За словами міністра, у контексті посилення зусиль посилення потенціалу галузі охорони здоров’я України, є сенс говорити про залучення приватних медичних закладів.

Зверніть увагу! Україна планує закріпити законом гарантії для українців на отримання медичних послуг у закладах будь-якої форми власності — державних, комунальних чи приватних за тарифами Національної служби охорони здоров’я.

У МОЗ сподіваються, що державно-приватне партнерство дозволить збільшити мережу медичних закладів і чисельність кваліфікованих лікарів внаслідок залучення приватного сектору на допомогу українцям державним коштом.