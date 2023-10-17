Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона. По его словам, более половины населения Украины будут нуждаться в психологической помощи.

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По последним опросам, 90% украинцев имеют хотя бы один из симптомов, который ведет к тому, что человек нуждается в психологической помощи. В целом говорим о 50% украинцев, которые сегодня находятся на территории нашего государства и нуждаются в психологической помощи разного сорта,

– отметил Виктор Ляшко.

Наибольшая нагрузка, по словам министра, ляжет на семейных врачей – они будут первыми принимать жалобы украинцев на здоровье.

Стресс спровоцирует и другие заболевания

Стрессы, психические перегрузки часто становятся причиной появления новых болезней или обострения старых. Поэтому, вероятно, украинцы будут чаще обращаться за медицинской помощью, что приведет к резкому росту нагрузки на систему здравоохранения.

В то же время, значительная часть медицинской инфраструктуры нашей страны пострадала и разрушена в результате войны.

Ляшко считает, что последствия войны для здоровья украинцев будут нуждаться в комплексных решениях. В частности, более 40 тысяч медицинских работников и семейных врачей прошли курсы mhGAP по стандарту ВОЗ для лечения пациентов с психическими расстройствами в первичном звене медицинской помощи.

В Минздраве надеются привлечь медиков частной практики

По словам министра, в контексте усиления усилий усиления потенциала отрасли здравоохранения Украины есть смысл говорить о привлечении частных медицинских учреждений.

Обратите внимание! Украина планирует закрепить законом гарантии для украинцев на получение медицинских услуг в учреждениях любой формы собственности — государственных, коммунальных или частных по тарифам Национальной службы здравоохранения.

В Минздраве надеются, что государственно-частное партнерство позволит увеличить сеть медицинских учреждений и численность квалифицированных врачей в результате привлечения частного сектора в помощь украинцам за государственные средства.