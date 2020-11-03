В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19
Лише за останню добу в українські лікарні госпіталізували 1207 хворих на коронавірус. У них ускладнений перебіг коронавірусу, тобто кількість важких хворих збільшилась.
Попередньо рекордну кількість госпіталізованих зафіксували 30 жовтня, тоді в лікарню потрапили 1140 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада, передає 24 канал.
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За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Донецькій і Житомирській областях.
До слова, вчора українські лабораторії провели 60 836 тестувань, з них методом ПЛР – 34 818, методом ІФА – 26 018.
Які пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації:
- З хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
- З онкологічними захворюваннями;
- З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;
- З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
- З декомпенсованим цукровим діабетом;
- З тяжкими алергічними хворобами;
- З імуносупресивними станами;
- З аутоімунними захворюваннями;
- З нирковою недостатністю.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
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