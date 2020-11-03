Лише за останню добу в українські лікарні госпіталізували 1207 хворих на коронавірус. У них ускладнений перебіг коронавірусу, тобто кількість важких хворих збільшилась.

Попередньо рекордну кількість госпіталізованих зафіксували 30 жовтня, тоді в лікарню потрапили 1140 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада, передає 24 канал.

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За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом виявили у Києві, а також у Харківській, Хмельницькій, Донецькій і Житомирській областях.

До слова, вчора українські лабораторії провели 60 836 тестувань, з них методом ПЛР – 34 818, методом ІФА – 26 018.

Коронавірус виявили у 8899 людей, це найбільше від початку епідемії в Україні. Серед нових випадків інфікувань 346 дітей та 401 медпрацівник.

З вересня МОЗ змінило стратегію госпіталізації пацієнтів через збільшення кількості хворих на коронавірус.

Які пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації:

З хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

З онкологічними захворюваннями;

З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;

З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

З декомпенсованим цукровим діабетом;

З тяжкими алергічними хворобами;

З імуносупресивними станами;

З аутоімунними захворюваннями;

З нирковою недостатністю.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу