В Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19
Только за последние сутки в украинские больницы госпитализировали 1 207 больных коронавирусом. У них осложненное течение коронавируса, то есть количество тяжелых больных увеличилось.
Ранее рекордное количество госпитализированных зафиксировали 30 октября, тогда в больницу попали 1 140 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 3 ноября, передает 24 канал.
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За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в Киеве, а также в Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.
К слову, вчера украинские лаборатории провели 60 836 тестирований, из них методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018.
С сентября Минздрав изменил стратегию госпитализации пациентов из-за увеличения количества больных коронавирусом.
Какие пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации:
- С хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- С онкологическими заболеваниями;
- С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;
- С тяжелым течением артериальной гипертензии;
- С декомпенсированным сахарным диабетом;
- С тяжелыми аллергическими болезнями;
- С иммуносупрессивными состояниями;
- С аутоиммунными заболеваниями;
- С почечной недостаточностью.
Пациенты в группе риска, которые нуждаются в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала
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