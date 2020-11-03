Только за последние сутки в украинские больницы госпитализировали 1 207 больных коронавирусом. У них осложненное течение коронавируса, то есть количество тяжелых больных увеличилось.

Ранее рекордное количество госпитализированных зафиксировали 30 октября, тогда в больницу попали 1 140 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 3 ноября, передает 24 канал.

Читайте также Почти 9 тысяч больных за сутки: неутешительная статистика COVID-19 в Украине

За минувшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в Киеве, а также в Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.

К слову, вчера украинские лаборатории провели 60 836 тестирований, из них методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018.

Коронавирус обнаружили у 8 899 человек, это больше всего с начала эпидемии в Украине. Среди новых случаев инфицирования 346 детей и 401 медработник.

С сентября Минздрав изменил стратегию госпитализации пациентов из-за увеличения количества больных коронавирусом.

Какие пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации:

С хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

С онкологическими заболеваниями;

С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;

С тяжелым течением артериальной гипертензии;

С декомпенсированным сахарным диабетом;

С тяжелыми аллергическими болезнями;

С иммуносупрессивными состояниями;

С аутоиммунными заболеваниями;

С почечной недостаточностью.



Пациенты в группе риска, которые нуждаются в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала