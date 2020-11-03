Почти 9 тысяч больных за сутки: неутешительная статистика COVID-19 в Украине
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 8 899 человек, это больше всего с начала эпидемии в Украине. Среди новых случаев инфицирования 346 детей и 401 медработник.
Со вчерашнего среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали 157 смертей. Побороть недуг смогли еще 5 100 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, передает 24 канал.
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Количество больных COVID-19 в областях Украины:
- г. Киев – 39 534 случая
- Винницкая область – 11 096 случаев
- Волынская область – 14 234 случая
- Днепропетровская область – 15 729 случаев
- Донецкая область – 11 731 случай
- Житомирская область – 15 883 случая
- Закарпатская область – 15 187 случаев
- Запорожская область – 10 797 случаев
- Ивано-Франковская область – 21 596 случаев
- Киевская область – 17 535 случаев
- Кировоградская область – 2 677 случаев
- Луганская область – 3 881 случай
- Львовская область – 31 134 случая
- Николаевская область – 8 736 случаев
- Одесская область -25 785 случаев
- Полтавская область – 10 190 случаев
- Ровненская область – 19 998 случаев
- Сумская область – 12 409 случаев
- Тернопольская область – 21 186 случаев
- Харьковская область – 38 709 случаев
- Херсонская область – 4 424 случая
- Хмельницкая область – 16 928 случаев
- Черкасская область – 9 670 случаев
- Черновицкая область – 22 881 случай
- Черниговская область – 9 213 случаев
Какова ситуация с тестированиями в Украине
За минувшие сутки украинские лаборатории провели 60 836 тестирований, из них методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018. С начала эпидемии в Украине провели 3 379 029 ПЦР-тестирований.
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