За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 8 899 человек, это больше всего с начала эпидемии в Украине. Среди новых случаев инфицирования 346 детей и 401 медработник.

Со вчерашнего среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали 157 смертей. Побороть недуг смогли еще 5 100 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в фейсбуке, передает 24 канал.

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За все время пандемии в Украине заболели – 411 093 человека, из них выздоровели 168 868 больных, в то же время умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний – 7 532 жителя Украины.

Количество больных COVID-19 в областях Украины:

г. Киев – 39 534 случая

Винницкая область – 11 096 случаев

Волынская область – 14 234 случая

Днепропетровская область – 15 729 случаев

Донецкая область – 11 731 случай

Житомирская область – 15 883 случая

Закарпатская область – 15 187 случаев

Запорожская область – 10 797 случаев

Ивано-Франковская область – 21 596 случаев

Киевская область – 17 535 случаев

Кировоградская область – 2 677 случаев

Луганская область – 3 881 случай

Львовская область – 31 134 случая

Николаевская область – 8 736 случаев

Одесская область -25 785 случаев

Полтавская область – 10 190 случаев

Ровненская область – 19 998 случаев

Сумская область – 12 409 случаев

Тернопольская область – 21 186 случаев

Харьковская область – 38 709 случаев

Херсонская область – 4 424 случая

Хмельницкая область – 16 928 случаев

Черкасская область – 9 670 случаев

Черновицкая область – 22 881 случай

Черниговская область – 9 213 случаев

Внимание! В статистике нет данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Какова ситуация с тестированиями в Украине

За минувшие сутки украинские лаборатории провели 60 836 тестирований, из них методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018. С начала эпидемии в Украине провели 3 379 029 ПЦР-тестирований.

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