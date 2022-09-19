Друга бустерна доза в Україні

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, але можливе подальше зростання кількості випадків захворювання.

Також на тем: Скільки часу зберігаються антитіла після коронавірусу: нове дослідження

Ігор Кузін “Один із важливих етапів цієї готовності – це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+”.

Він також наголосив, що щеплення – це не лише про власний захист, вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим.

Хто може зробити другий бустер? Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Нові схеми вакцинації

Китайську інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

після застосування інших вакцин. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.

Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців. Дозвіл вакцинації дітей віком 5 – 11 років проти COVID-19. Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Важливо! Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5 – 11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.

Як відбувається введення бустерних вакцин в Україні