Вторая бустерная доза в Украине
Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, ситуация с коронавирусной болезнью сейчас контролируется, но возможен дальнейший рост количества случаев заболевания.
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Игорь Кузин
Один из важных этапов этой готовности – это вакцинация, в первую очередь для групп риска. Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако особенно рекомендуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+”.
Он также подчеркнул, что прививка – это не только о собственной защите, вакцинироваться – это значит не создавать нагрузки на больницы, которые должны спасать жизнь нашим военным.
Новые схемы вакцинации
- Китайскую инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.
- Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.
- Разрешение вакцинации детей в возрасте 5 – 11 лет против COVID-19. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.
Как происходит введение бустерных вакцин в Украине
- Взрослые люди от 18 лет должны получить базовый курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами вакцин CoronaVac или Pfizer.
- Через 5 месяцев после первичного курса всем людям старше 18 лет должны сделать первую бустерную прививку.
- Через 4 месяца после первого бустера взрослым нужно сделать вторую бустерную прививку.