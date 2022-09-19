Вторая бустерная доза в Украине

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, ситуация с коронавирусной болезнью сейчас контролируется, но возможен дальнейший рост количества случаев заболевания.

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Игорь Кузин Один из важных этапов этой готовности – это вакцинация, в первую очередь для групп риска. Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако особенно рекомендуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+”.

Он также подчеркнул, что прививка – это не только о собственной защите, вакцинироваться – это значит не создавать нагрузки на больницы, которые должны спасать жизнь нашим военным.

Кто может сделать второй бустер? Вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

Новые схемы вакцинации

Китайскую инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

после применения других вакцин. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.

Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев. Разрешение вакцинации детей в возрасте 5 – 11 лет против COVID-19. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Важно! Украина ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5 – 11 лет предусматривает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых. В ближайшее время эта вакцина будет доступна в Украине.

Как происходит введение бустерных вакцин в Украине