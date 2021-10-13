Зміни прописані в оновленій інструкції по застосуванню ліків. Зокрема мовиться про наказ МОЗ від 10 вересня 2021 року № 1922.

До теми Вчені прогнозують твіндемію цієї осені: що це означає

Україна визнала "Амізон Макс" препаратом проти COVID-19

Ліки показано застосовувати лікування грипу та ГРВІ, а також для лікування COVID-19 середнього ступеня тяжкості в комбінації з базовою терапією,

– мовиться в повідомленні.

Згідно зі змінами, до препарату додали нове терапевтичне показання: "Лікування COVID-19 середнього ступеня тяжкості в комбінації з базовою терапією".

До речі, видання "Дзеркало тижня" написало, що "даних про четверту фазу клінічних досліджень препарату немає ніде, у формулюванні навіть не вказано — "для екстреного застосування". Як це було, наприклад, з відомим багатьом, включеним до протоколу лікування препаратом "Ремдесівір".

Зверніть увагу! Наприкінці серпня 2021 року нове дослідження вчених Університету Мічигану виявило 17 препаратів, які можуть бути ефективними проти коронавірусу. З них 10 – досліджують проти COVID-19 вперше. Окрім того, Індійська фармкомпанія Hetero отримала дозвіл від МОЗ на виготовлення і екстрене використання ліків, що знижуватимуть ризик смерті пацієнтів з тяжкою формою COVID-19.

Що відомо про клінічні дослідження препарату "Амізон Макс"