Изменения прописаны в обновленной инструкции по применению лекарств. В частности говорится о приказе Минздрава от 10 сентября 2021 № 1922.

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Украина признала "Амизон Макс" препаратом против COVID-19

Лекарство показано применять лечение гриппа и ОРВИ, а также для лечения COVID-19 средней степени тяжести в сочетании с базовой терапией,

– говорится в сообщении.

Согласно изменениям, к препарату добавили новое терапевтическое показания: "Лечение COVID-19 средней степени тяжести в сочетании с базовой терапией".

Кстати, издание "Зеркало недели" написало , что "данных о четвертой фазе клинических исследований препарата нет нигде, в формулировке даже не указано – "для экстренного применения". Как это было, например, с известным многим, включенным в протокол лечения "Ремдесивир".

Обратите внимание! В конце августа 2021 года новое исследование ученых Университета Мичигана выявило 17 препаратов, которые могут быть эффективными против коронавируса. Из них 10 – исследуют против COVID-19 впервые. Кроме того, индийская фармкомпания Hetero получила разрешение от Минздрава на изготовление и экстренное использование лекарств, снижать риск смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Что известно о клинических исследованиях препарата "Амизон Макс"