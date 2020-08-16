У турецькому місті Орду розробили робота, призначення якого – допомагати у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.

Робота створили 6 вчителів, які працюють в науково-мистецькому центрі, повідомляє Hurriyet.

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Що вміє цей робот

Робот вимірює температуру тіла людей на вході до конкретної будівлі. Якщо температура відвідувача занадто висока, то він блокує вхід. А якщо ж температура людини в межах норми, то робот видає маску і засіб для дезінфекції.

До слова, цього робота створили на 3D-принтері. В місцевому управлінні освіти заявили, що прототип цієї розробки коштує 1000 доларів. Втім, у випадку запуску масового виробництва, ціна може впасти до 700 доларів.



Турецький робот для боротьби з COVID-19 / Фото: Hurriet

Розробники сподіваються, що такого робота можна буде використовувати у всіх школах і установах Туреччини.