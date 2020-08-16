В Турции разработали робота для борьбы с распространением COVID-19: фото
В турецком городе Орду разработали робота, назначение которого – помогать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Работа создали 6 учителей, которые работают в научно-художественном центре, сообщает Hurriyet.
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Что умеет этот робот
Робот измеряет температуру тела людей на входе в конкретное здание. Если температура посетителя слишком высока, то он блокирует вход. А если же температура человека в пределах нормы, то робот выдает маску и средство для дезинфекции.
К слову, этого робота создали на 3D-принтере. В местном управлении образования заявили, что прототип этой разработки стоит 1000 долларов. Впрочем, в случае запуска массового производства, цена может упасть до 700 долларов.
Турецкий робот для борьбы с COVID-19 / Фото: Hurriet
Разработчики надеются, что такого робота можно будет использовать во всех школах и учреждениях Турции.