Провідні фахівці з Кембридзького університету (Велика Британія) провели масштабний мета-аналіз, що охопив дані понад 800 тисяч людей з 33 наукових робіт. Метою аналізу було з’ясувати, як певні моделі харчування впливають на ймовірність розвитку діабету 2 типу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Endocrine Today.
Дієти для профілактики діабету
Найбільш вагомим захистом від діабету 2 типу виявились три дієтичні підходи:
- Середземноморський стиль харчування,
- Альтернативний індекс здорового харчування (AHEI – Alternative Healthy Eating Index),
- Дієта DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), відома як "антигіпертензивна".
Що цікаво – ці дієти знижували ризик виникнення діабету незалежно від етнічного походження людини.
Усі ці раціони базуються на збалансованому споживанні овочів і фруктів, горіхів, бобових, цільнозернових продуктів й мають обмеження щодо червоного та обробленого м’яса, а також цукрованих напоїв. Оскільки саме ці звички у харчуванні тісно пов’язані з профілактикою діабету 2 типу, їх можна впевнено рекомендувати представникам різних національностей для покращення здоров’я,
– наголосила авторка дослідження Цзя І Лі.
Водночас науковці радять лікарям давати пацієнтам прості і зрозумілі рекомендації для поступового впровадження корисних харчових звичок у повсякденне життя.
Інші способи уникнути діабету
- Щоб уникнути розвитку цукрового діабету 2 типу, надзвичайно важливо дотримуватися здорового способу життя. Одним з ключових факторів є підтримка нормальної маси тіла за допомогою регулярної фізичної активності – достатньо 30 хвилин помірних вправ більшість днів тижня.
- Дуже важливо кинути курити, оскільки тютюн підвищує ризик розвитку діабету. Не менш важливо контролювати рівень стресу та стежити за здоровим сном, бо ці чинники також впливають на чутливість до інсуліну.
- Якщо у вас є фактори ризику, наприклад, спадковість або підвищений артеріальний тиск, рекомендовано періодично перевіряти рівень глюкози в крові.