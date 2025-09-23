Провідні фахівці з Кембридзького університету (Велика Британія) провели масштабний мета-аналіз, що охопив дані понад 800 тисяч людей з 33 наукових робіт. Метою аналізу було з’ясувати, як певні моделі харчування впливають на ймовірність розвитку діабету 2 типу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Endocrine Today.

Також на тему Щеплення проти гепатиту B захищає від іншого небезпечного та поширеного захворювання

Дієти для профілактики діабету

Найбільш вагомим захистом від діабету 2 типу виявились три дієтичні підходи:

Середземноморський стиль харчування, Альтернативний індекс здорового харчування (AHEI – Alternative Healthy Eating Index), Дієта DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), відома як "антигіпертензивна".

Що цікаво – ці дієти знижували ризик виникнення діабету незалежно від етнічного походження людини.

Усі ці раціони базуються на збалансованому споживанні овочів і фруктів, горіхів, бобових, цільнозернових продуктів й мають обмеження щодо червоного та обробленого м’яса, а також цукрованих напоїв. Оскільки саме ці звички у харчуванні тісно пов’язані з профілактикою діабету 2 типу, їх можна впевнено рекомендувати представникам різних національностей для покращення здоров’я,

– наголосила авторка дослідження Цзя І Лі.

Водночас науковці радять лікарям давати пацієнтам прості і зрозумілі рекомендації для поступового впровадження корисних харчових звичок у повсякденне життя.

Інші способи уникнути діабету

Джерело ВООЗ