Особливо яскраво це простежується у випадках набутої форми діабету. Досі вважалося, що цей ефект пояснюється зменшенням кількості самих захворювань на гепатит, однак нові дослідження показують, що навіть ті, хто ніколи не хворів на гепатит B, але був вакцинований, мають менший ризик діабету, повідомляє видання New Scientist, пише 24 Канал.

Вакцина може знижувати загальний рівень запалення в організмі, що позитивно впливає на здоров’я печінки та підшлункової залози – ключових органів, які відповідають за регуляцію рівня цукру в крові,

– пояснив автор дослідження Чієфенг Чен.

Попередні дослідження вже давали підстави вважати, що вакцинація від гепатиту B захищає від діабету, проте раніше не враховували тих, хто не мав контакту із самим вірусом.

Щеплення проти гепатиту захищає також від лдабету

Щоб з’ясувати всі нюанси, команда науковців із Тайваню провела масштабне дослідження, проаналізувавши дані понад пів мільйона людей з різних країн. Вони вимірювали титр антитіл до вірусу гепатиту B і відстежували прояви діабету (підвищений цукор у крові, офіційний діагноз або призначення цукрознижувальних препаратів).

Важливо, що на старті чотирирічного спостереження жоден з учасників ще не мав діабету чи перенесеного гепатиту.

Результати виявилися дивовижними: вакциновані учасники мали на 15% менший ризик розвитку діабету порівняно з невакцинованими. До того ж чим вищий був рівень антитіл після щеплення, тим меншою була ймовірність захворіти. Це підтверджує, що існує так званий дозозалежний зв’язок між вакцинацією та ймовірністю розвитку діабету.

Щоправда, дослідники наголошують: не можна повністю виключити, що прихильники вакцинації загалом дотримуються здоровішого стилю життя, а отже, й менш схильні до діабету. Проте така тенденція відкриває нові можливості для профілактики одного з найпоширеніших і підступних хронічних захворювань – цукрового діабету.

Вакцинація проти гепатиту B в Україні

В Україні вакцинація проти гепатиту B входить до обов’язкового Національного календаря щеплень. Немовлятам перше щеплення роблять у пологовому будинку протягом перших 24 годин життя, другу дозу отримують у віці одного місяця, а третю – у 6 місяців.

Якщо дитина не була вакцинована при народженні, схема підбирається індивідуально. Для дорослих з груп ризику (медики, пацієнти на гемодіалізі, родичі інфікованих) також проводять вакцинацію трьома дозами з інтервалом 0 – 1 – 6 місяців.

Вакцинація для дітей та окремих категорій дорослих є безкоштовною і проводиться у державних і приватних медичних закладах.