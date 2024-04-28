Еритема

Це почервоніння шкіри на певній ділянці тіла, викликане розширенням судинної сітки та посиленим надходженням крові в ці судини.

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Вона поділяється на фізіологічну та токсичну:

Фізіологічна еритема спричинена нестабільністю та незрілістю стінки кровоносних судин. Може сильніше проявитися після першого купання або видалення первісного мастила, зникає до кінця першого тижня життя або через 2 – 3 тижні в недоношених дітей.

Токсична еритема має не до кінця відомі причини – одна з теорій передбачає імунну відповідь на мікробну колонізацію волосяних фолікулів, а зв'язок із дієтою породіллі не доведений. Виникає на 1 – 3 добу і до 7 дня життя.

Акне новонароджених

Акне новонароджених (неонатальний цефалічний пустульоз) – везикули з'являються у дітей на 2 – 3 тижні життя, зазвичай на обличчі (щоки, підборіддя, лоб), можуть поширюватися на груди, руки та волосисту частину голови.

Існують теорії їхньої появи, перша пов'язана з гормональною стимуляцією сальних залоз гормонами матері, а друга – реакція шкіри на колонізацію грибків Malassezia. При тривалому перебігу потрібна консультація педіатра.

Мілії

Мілії – біло-жовті вузлики розмірами від 1 до 3 мм, являють собою заповнені кератином епітеліальні кісти. Виникають через затикання вивідних проток сальних залоз. Найчастіше вони зустрічаються на носі, щоках та підборідді. Ці вузлики також можна побачити на шкірі голови дитини.

У деяких випадках можуть поширюватися на верхню частину тулуба і кінцівки або навіть бути присутніми в роті на краю ясен – вузлики Бона – і серединної лінії піднебіння – перлина Епштейна.

Фізіологічне лущення шкіри

Фізіологічне лущення шкіри – пошкодження та втрата поверхневого шару шкіри. Більше проявляється на стопах і руках, виникає на 3 – 5 добу життя. У переношених дітей спостерігається дуже рясне лущення. Не потребує лікування, проходить самостійно.