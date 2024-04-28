Эритема

Это покраснение кожи на определенном участке тела, вызванное расширением сосудистой сетки и усиленным поступлением крови в эти сосуды.

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Она делится на физиологическую и токсическую:

Физиологическая эритема вызвана нестабильностью и незрелостью стенки кровеносных сосудов. Может сильнее проявиться после первого купания или удаления первоначальной смазки, исчезает к концу первой недели жизни или через 2 – 3 недели у недоношенных детей.

Токсическая эритема имеет не до конца известные причины – одна из теорий предполагает иммунный ответ на микробную колонизацию волосяных фолликулов, а связь с диетой роженицы не доказана. Возникает на 1 – 3 сутки и до 7 дня жизни.

Акне новорожденных

Акне новорожденных (неонатальный цефалический пустулез) – везикулы появляются у детей на 2 – 3 неделе жизни, обычно на лице (щеки, подбородок, лоб), могут распространяться на грудь, руки и волосистую часть головы.

Существуют теории их появления, первая связана с гормональной стимуляцией сальных желез гормонами матери, а вторая – реакция кожи на колонизацию грибков Malassezia. При длительном течении нужна консультация педиатра.

Милии

Милии – бело-желтые узелки размерами от 1 до 3 мм, представляют собой заполненные кератином эпителиальные кисты. Возникают из-за затыкания выводных протоков сальных желез. Чаще всего они встречаются на носу, щеках и подбородке. Эти узелки также можно увидеть на коже головы ребенка.

В некоторых случаях могут распространяться на верхнюю часть туловища и конечности или даже присутствовать во рту на краю десен – узелки Бона – и срединной линии неба – жемчужина Эпштейна.

Физиологическое шелушение кожи

Физиологическое шелушение кожи – повреждение и потеря поверхностного слоя кожи. Больше проявляется на стопах и руках, возникает на 3 – 5 сутки жизни. У переношенных детей наблюдается очень обильное шелушение. Не требует лечения, проходит самостоятельно.