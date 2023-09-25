Пересадка ГМ-серця свині

Хірурги з Балтімора вдруге пересадили генетично модифіковане серце свині людині. Пацієнтом став 58-річний Лоуренс Фосетт – житель міста Фредерік, ветеран Військово-морських сил США. Зараз він почувається краще і дихає самостійно, а серце функціонує без допомоги допоміжної апаратури.

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Фосетт зважився на операцію через термінальну стадію невиліковної хвороби серця та цілого комплексу інших захворювань. У трансплантації серця від людини-донора йому відмовили, зокрема через захворювання периферичних артерій та внутрішньої кровотечі.



Лоуренс Фосетт після трансплантації / Фото UMMS

Процедурою керував доктор Бартлі Гріффіт, він же в січні 2022 року зробив пересадку ГМ-серця свині 57-річному Девіду Беннетту, який помер через два місяці через ускладнення. Ознак відторгнення не було, сам орган функціонував добре, але в ньому виявили сліди свинячого цитомегаловірусу із сімейства герпесвірусів.

Як відбувалася трансплантація

Цього разу представники Медичної школи Університету Меріленду (UMSOM) запевнили, що вони неодноразово перевіряли свиню, серце якої використовували для трансплантації, на наявність як цитомегаловірусу, так і антитіл до нього. І тому застосували новий метод аналізу.

Операцію схвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, яке видало екстрений дозвіл.

Ми ще раз запропонували вмираючому пацієнтові шанс на довше життя і неймовірно вдячні пану Фосетту за його хоробрість і готовність допомогти розширити наші знання в цій галузі",

– зазначив хірург Бартлі Гріффіт.

Трансплантоване Фосетту серце отримали від свині, яка перенесла десять генетичних модифікацій: їй видалили три гени, які спровокували б відторгнення організмом людини, і додали шість людських генів, які допомагають імунній системі прийняти орган. Також тварина втратила ген, відповідальний за ріст серця, щоб воно не стало занадто великим.

Згідно з офіційними даними, приблизно 110 тисяч жителів США перебувають у черзі на трансплантацію, а щонайменше шість тисяч щорічно помирають, так і не дочекавшись операції. Ксенотрансплантація здатна врятувати тисячі життів, але може бути смертельно небезпечною через ризик передачі зоонозного патогену людині та імунної відповіді реципієнта на чужорідний орган.