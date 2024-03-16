Відкриттю завдячують вченим з Університету Іллінойсу та Університету Сан-Паулу. Метод, заснований на генній інженерії. Схоже, що він може змінити підхід до лікування діабету.
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Суть нового методу
Учені виявили, що корова, в яку попреедньо вводять людську ДНК, здатну виробляти інсулін, народила трансгенне теля.
"Попри те, що перша трансгенна корова виробляла менше молока, ніж було прогнозовано, вміст людського інсуліну в ньому був високим", – ідеться у дослідженні.
Перспектива відкриття
Учені наполягають, що ці нові дані дають поштовх до масштабного виробництва інсуліну з використанням трансгенних корів.
Надалі науковці планують повторно клонувати корову та працювати над збільшенням її продуктивності. Маючи стабільне виробництво інсуліну, вони завдяки трансгенним коровам, забезпечити світ необхідною кількістю інсуліну.
І так, вони визнають, що для впровадження цієї технології в медичну практику ще далеко, адже потрібні схвалення відповідних органів. Та команда впевнена, що трансгенні корови – це ключ до вирішення проблеми доступу до інсуліну для хворих на діабет у всьому світі.