Що відома про фактор згортання крові VIII

Фактор згортання крові VIII – важливий терапевтичний засіб, що використовується для лікування генетичних захворювань та випадків сильної кровотечі. Попри ефективність, цей засіб має серйозний недолік: за своєю природою фактор VIII нестабільний, тому зберігати його можна тільки у вузькому температурному діапазоні – від 2 до 8 градусів Цельсія.

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Такі умови зберігання доступні не завжди: у слаборозвинених регіонах, під час воєнних дій або при стихійних лихах, які руйнують лінії електропередач, доступ до холодильників може бути обмежений. Іншими словами, потрібна розробка способів стабілізації фактора VIII за будь-яких температур. І вчені з Університету Вайомінга (США) довели, що для цього можна використовувати білки тихоходів.

Як допоможуть тихоходи

Тихоходи – крихітні істоти довжиною менш ніж пів міліметра – мають неймовірні здібності до виживання: вони витримують повне висушування, заморожування і розігрів до неймовірних температур, а також потужне радіоактивне опромінення і перебування в космічному вакуумі. Як мінімум частково їх можливості можна пояснити особливостями метаболізму, а саме накопиченням цукру трегалози та особливого білка CAHS D.

Виділені з тихоходів і очищені, ці речовини продемонстрували здатність до стабілізації фактора згортання крові VIII: після з'єднання з білком цих тварин він продовжував діяти навіть через кілька циклів висушування та замороження, а також при нагріванні до 30 градусів Цельсія.

Дослідники вважають, що аналогічних результатів можна досягти з іншими медичними препаратами, які містять живі організми або їхні похідні, такі як вакцини, кров для переливання або стовбурові клітини.

Таким чином метод сухого консервування можна буде використовувати повсюдно, застосовуючи білки, не тільки виділені з тихоходів, але і напрацьовані штучно. Це буде корисно як на Землі, так і у відкритому космосі, що дозволить людству безпечно подорожувати на далекі відстані, не переймаючись збереженням найважливіших біологічних препаратів.