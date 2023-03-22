Что известно о факторе свертывания крови VIII

Фактор свёртывания крови VIII – важное терапевтическое средство, используемое для лечения генетических заболеваний и случаев сильного кровотечения. Несмотря на эффективность, это средство имеет серьезный недостаток: по своей природе фактор VIII нестабильный, поэтому сохранять его можно только в узком температурном диапазоне от 2 до 8 градусов Цельсия.

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Такие условия хранения доступны не всегда: в слаборазвитых регионах, во время военных действий или при стихийных бедствиях, разрушающих линии электропередач, доступ к холодильникам может быть ограничен. Другими словами, требуется разработка способов стабилизации фактора VIII при любых температурах. И учёные из Университета Вайоминга (США) доказали, что для этого можно использовать белки тихоходов.

Как помогут тихоходы

Тихоходы – крохотные существа длиной менее полумиллиметра – обладают невероятными способностями к выживанию: они выдерживают полное высушивание, замораживание и разогрев до невероятных температур, а также мощное радиоактивное облучение и пребывание в космическом вакууме. Как минимум частично их возможности можно объяснить особенностями метаболизма, а именно накоплением сахара трегалозы и белка CAHS D.

Выделенные из тихоходов и очищенные, эти вещества продемонстрировали способность к стабилизации свертывающего фактора крови VIII: после соединения с белком этих животных он продолжал действовать даже через несколько циклов высушивания и заморозки, а также при нагревании до 30 градусов Цельсия.

Исследователи считают, что аналогичные результаты могут быть достигнуты с другими медицинскими препаратами, содержащими живые организмы или их производные, такие как вакцины, кровь для переливания или стволовые клетки.

Таким образом, метод сухого консервирования можно будет использовать повсеместно, применяя белки, не только выделенные из тихоходов, но и наработанные искусственно. Это будет полезно как на Земле, так и в открытом космосе, что позволит человечеству безопасно путешествовать на дальние расстояния, не заботясь о сохранении важнейших биологических препаратов.