Как появился коронавирус, остается непонятным. Многие ученые считают, что он, скорее всего, перешел от животных к людям, как и многие другие вирусы в прошлом. Но в Ухане есть несколько лабораторий, занимающихся сбором и изучением коронавирусов, подпитывающих теории, которые, по мнению ученых, правдоподобны, что вирус мог просочиться из одной из них.

Также на тему: Искусственный интеллект создал вакцину против всех штаммов коронавируса: насколько она эффективна

Китай скрывал эти данные

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус подверг критике Китай за то, что он ранее не поделился генетической информацией, сказав на брифинге для прессы, что "эти данные могли и должны были быть предоставлены еще три года назад".

Образцы были собраны с поверхностей на рынке морепродуктов Huanan в начале 2020 года в Ухане, где в конце 2019 были обнаружены первые случаи заражения людей COVID-19.

Тедрос сказал, что первоначально эти генетические последовательности были загружены в крупнейшую в мире публичную базу данных вирусов учеными из Китайского центра контроля и профилактики заболеваний. Затем их удалили, но французский биолог успел случайно заметить эту информацию и поделился ею с группой ученых за пределами Китая, изучающих происхождение коронавируса.

След енотовидной собаки

Данные показывают, что некоторые из COVID-положительных образцов, собранных в киоске, занимавшемся торговлей дикими животными, также содержали гены енотовидной собаки, что указывает на то, что животные могли быть инфицированы вирусом. По мнению ученых, эти данные на сегодня являются самым весомым доказательством поддержки животного происхождения коронавируса.

Енотовидных собак часто разводят ради меха и продают на мясо на животных рынках по всему Китаю. Несмотря на свое название, енотовидные собаки не являются близкими родственниками енотов. Они являются членами семейства псовых, группы, также включающей домашних собак, и наиболее тесно связаны с лисами.

В отличие от других псовых, они могут впадать в спячку зимой. Енотовидные собаки всеядны, питаются как грызунами, так и ягодами. Они моногамны, часто живут парами.