Як з'явився коронавірус, залишається незрозумілим. Багато вчених вважають, що він, швидше за все, перейшов від тварин до людей, як і багато інших вірусів у минулому. Але в Ухані є кілька лабораторій, які займаються збором і вивченням коронавірусів, що підживлює теорії, які, на думку вчених, правдоподібні, що вірус міг просочитися з однієї з них.

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Китай приховував ці дані

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував Китай за те, що він раніше не поділився генетичною інформацією, сказавши на брифінгу для преси, що "ці дані могли і повинні були бути надані ще три роки тому".

Зразки були зібрані з поверхонь на ринку морепродуктів Huanan на початку 2020 року в Ухані, де наприкінці 2019 року були виявлені перші випадки зараження людей COVID-19.

Тедрос сказав, що спочатку ці генетичні послідовності були завантажені в найбільшу у світі публічну базу даних вірусів вченими з Китайського центру контролю та профілактики захворювань. Потім їх видалили, але французький біолог встиг випадково помітити цю інформацію та поділився нею з групою вчених за межами Китаю, які вивчають походження коронавірусу.

Слід єнотовидного собаки

Дані показують, що деякі з COVID-позитивних зразків, зібраних у кіоску, який займався торгівлею дикими тваринами, також містили гени єнотовидного собаки, що вказує на те, що тварини могли бути інфіковані вірусом. На думку вчених, ці дані на сьогодні є найвагомішим доказом на підтримку тваринного походження коронавірусу.

Єнотовидних собак часто розводять заради хутра та продають на м’ясо на тваринних ринках по всьому Китаю. Попри свою назву, єнотовидні собаки не є близькими родичами єнотів. Вони є членами сімейства псових, групи, яка також включає домашніх собак, і найбільш тісно пов’язані з лисицями.

На відміну від інших псових, вони можуть впадати в сплячку взимку. Єнотовидні собаки всеїдні, харчуються як гризунами, так і ягодами. Вони моногамні, часто живуть парами.