Як правило, жінки б'ють тривогу, коли у них підвищений тестостерон і відповідні симптоми: збільшення волосся на обличчі й тілі, порушення менструального циклу. Але не усі жінки знають, що низький тестостерон теж є проблемою, можливо, навіть масштабнішою.

Коли в жінки низький тестостерон, якість життя знижується, в той час не знаючи причини, лікування спрямовують у зовсім інших напрямках, часто це – психотерапія й антидепресанти. Чому варто перевірити рівень тестостерону, розповіла лікарка-ендокринолог Наталія Грищенко для Anywell.

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Які порушення виникають при низькому тестостероні у жінок:

Зниження лібідо та сексуальних фантазій;

Проблеми з досягненням оргазму, статевий акт може супроводжується болем;

Відчуття слабкості та пригніченості;

Погіршення пам'яті, нездатність сконцентровуватися;

Відсутність життєвого драйву;

Сухість і в'ялість шкіри, передчасне старіння, ламкість волосся;

Заміщення м'язової тканини на жирову зі збереженням маси тіла, "обвислість" м'язів, тренування в залі не дають результатів – м'язову тканину складно наростити;

Безпліддя.

Фахівці розділяють два стани зниженого рівня тестостерону у жінок:

Знижене лібідо, тобто сексуальна дисфункція

Розлад сексуально збудження

Причини зниження рівня тестостерону

Передусім слід шукати причину в ендокринних захворюваннях органів, в яких відбувається синтез тестостерону, – наднирників і яєчників, також це може бути хірургічна менопауза, чи інша ендокринна патологія.

Але проблема набагато ширша. Зниження рівня тестостерону часто є функціональним станом, зокрема, під час приймання контрацептивів.



Якщо ви приймаєте контрацептиви, це може бути причиною низького лібідо / Фото Unsplash

Це пов'язано із рівнем білка, який зв'язує тестостерон, а саме глобуліном, що зв'язує статеві гормони.

Його збільшення буде спостерігатися у всіх станах, коли підвищений рівень естрогенів. Наприклад, за недостатнього їхнього розпаду на рівні печінки або виведенні з організму за поганої мікрофлори кишківника.

Тестостерон може знизитись і з інших причин, зокрема:

Через недостатнє споживання білків і жирів тваринного походження.

Внаслідок фізичного виснаження, яке призводить до зниження функції надниркових залоз.

Для того, аби визначити, який у вас рівень тестостерону, слід здати відповідні аналізи, а консультацію повинен надати фахівець. Тому, якщо у вас є симптоми зниженого рівня тестостерону чи виникли підозри щодо цього, зверніться до лікаря. Він допоможе налагодити жіноче здоров'я.