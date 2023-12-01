1 грудня – Всесвітній день боротьби з СНІДом та толерантності з ВІЛ-позитивними людьми. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, на кінець 2022 року у світі з ВІЛ жили приблизно 39 мільйонів людей.

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Станом на вересень 2023 року у закладах охорони здоров’я України під медичним наглядом перебували 158 803 людини, які живуть з ВІЛ. Але кількість заражених людей, значно більше, тому що в цій статистиці враховані лише зафіксовані випадки.

Кому потрібно пройти тестування на ВІЛ

Обов'язкове проведення тесту на ВІЛ:

донорам крові, плазми, сперматозоїдів та інших біологічних рідин, а також тканин і органів при кожному зборі донорського матеріалу;

представники певних професій, включаючи медичних працівників, які обслуговують центри з профілактики та боротьби зі СНІДом, а також працівників лабораторій, які проводять обстеження на ВІЛ.

Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) пропонує всім людям віком від 13 до 64 років принаймні один раз пройти тест на ВІЛ. Крім того, вони рекомендують здати аналіз якнайшвидше, якщо на якесь із нижчеперелічених питань ви дали позитивну відповідь:

Ви чоловік, який займався незахищеним сексом з іншим чоловіком, ВІЛ статус якого вам невідомий? Ви вступали в анальні чи вагінальні статеві стосунки із партнером, зараженим ВІЛ? У вас було більше одного сексуального партнера з останнього тесту на ВІЛ? Ви застосовували ін'єкційні наркотики та використовували спільний ін'єкційний інвентар (голки, шприци або інше ін'єкційне обладнання, наприклад, місткість для набору наркотику) з іншими людьми? Ви надавали секс за гроші чи наркотики? У вас були діагностовані інші інфекції, що передаються статевим шляхом? У вас було діагностовано гепатит чи туберкульоз? Ви вступали в сексуальні стосунки з кимось, хто міг би позитивно відповісти на будь-яке з перелічених вище питань, або з тим, чию сексуальну історію ви не знаєте?

Як пройти безплатне тестування

В Україні отримати послуги з тестування на ВІЛ-інфекцію можна:

в закладах охорони здоров’я, що гарантовано 13 пакетами програми медичних гарантій (це сімейні лікарі, заклади амбулаторного та хірургічного профілів та інші);

на базі неурядових організацій, що працюють з ключовими та уразливими групами людей;

вдома та самостійно за допомогою оральних тестів, які можна замовити безоплатно на сайті https://prozdorovia.in.ua, http://oraltest.org.ua.

Знайти найближчий пункт тестування на ВІЛ можна у чат-боті #ТЕСТпоруч https://t.me/HIVfree_bot і на сайті https://testporuch.phc.org.ua. Тут можна зрозуміти власні ризики щодо ВІЛ, а також дізнатися де і як пройти тестування: у медичному закладі, дружній неурядовій організації чи самостійно вдома.