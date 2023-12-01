1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом и толерантность к ВИЧ-позитивным людям. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к концу 2022 года в мире с ВИЧ жили примерно 39 миллионов человек.

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По состоянию на сентябрь 2023 года в учреждениях здравоохранения Украины под контролем находились 158 803 человека, живущих с ВИЧ. Но количество зараженных людей значительно больше, потому что в этой статистике учтены только зафиксированные случаи.

Кому нужно пройти тестирование на ВИЧ

Обязательно проведение теста на ВИЧ:

донорам крови, плазмы, сперматозоидов и других биологических жидкостей, а также тканей и органов при каждом сборе донорского материала;

представители определенных профессий, включая медицинских работников, обслуживающих центры по профилактике и борьбе со СПИДом, а также работников лабораторий, проводящих обследование на ВИЧ.

Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) предлагает всем людям в возрасте от 13 до 64 лет по крайней мере один раз пройти тест на ВИЧ. Кроме того, они рекомендуют сдать анализ как можно быстрее, если на один из нижеперечисленных вопросов вы дали положительный ответ:

Вы мужчина, занимавшийся незащищенным сексом с другим мужчиной, ВИЧ статус которого вам неизвестен? Вы вступали в анальные или вагинальные половые отношения с партнером, зараженным ВИЧ? У вас было больше одного сексуального партнера по последнему тесту на ВИЧ? Вы применяли инъекционные наркотики и использовали общий инъекционный инвентарь (иглы, шприцы или другое инъекционное оборудование, например емкость для набора наркотика) с другими людьми? Вы предоставляли секс за деньги или наркотики? У вас были диагностированы другие инфекции, передающиеся половым путем? У вас был диагностирован гепатит или туберкулез? Вы вступали в сексуальные отношения с кем-то, кто мог бы положительно ответить на любой из вышеперечисленных вопросов, или с тем, чью сексуальную историю вы не знаете?

Как пройти бесплатное тестирование

В Украине получить услуги по тестированию на ВИЧ-инфекцию можно:

в учреждениях здравоохранения, которые гарантированы 13 пакетами программы медицинских гарантий (это семейные врачи, учреждения амбулаторного и хирургического профилей и другие);

на базе неправительственных организаций, работающих с ключевыми и уязвимыми группами людей;

дома и самостоятельно с помощью оральных тестов, которые можно заказать бесплатно на сайте https://prozdorovia.in.ua, http://oraltest.org.ua.

Найти ближайший пункт тестирования на ВИЧ можно в чат-боте #ТЕСТ рядом https://t.me/HIVfree_bot и на сайте https://testporuch.phc.org.ua. Здесь можно понять собственные риски по ВИЧ, а также узнать, где и как пройти тестирование: в медицинском учреждении, дружественной неправительственной организации или самостоятельно дома.