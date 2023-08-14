Имя "женевского пациента" не разглашается, но известно, что ВИЧ у него был диагностирован в 1990 году. В течение более 30 лет он принимал антиретровирусные препараты.
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Но в его жизни произошел переломный момент – пересадка костного мозга. Вскоре после операции врачи посоветовали ему прекратить лечение. Через 20 месяцев после этого врачи Женевского университета не обнаружили следы вируса в его организме.
Правда, нет гарантий, что ВИЧ никогда не вернется. Медики осторожны в оценках, но у них есть причина верить в успех. Научные исследования позволяют надеяться, что "женевский пациент" получу пожизненную ремиссию.
Ученый из французского Института Пастера, Асьер Саэз-Цирион, заявил: если через год в организме не будет следов ВИЧ, возможно, мы приблизимся к тому, что казалось когда-то невозможным – победы над этим вирусом.
Хотя пациент пока не имеет ВИЧ, однако и дальше находится под пристальным наблюдением исследователей, чтобы изучить лечение этой болезни.
В мире остается еще много работы по борьбе с ВИЧ. Статистика Всемирной ассоциации здравоохранения не оставляет места для колебаний: нам нужно объединить усилия и разработать стратегию борьбы с этим недугом. В этом нуждаются 42 миллиона человек во всем мире.
Кому нужно пройти тест на ВИЧ
CDC рекомендуют всем людям в возрасте от 13 до 64 лет хотя бы один раз в жизни пройти тестирование на ВИЧ, а также советуют пройти тест как можно скорее, если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов:
- Вы мужчина, занимавшийся незащищенным сексом с другим мужчиной, ВИЧ статус которого вы не знаете?
- Были ли у вас половые контакты – анальные или вагинальные – с ВИЧ-инфицированным партнером?
- Было ли у вас больше одного сексуального партнера по последнему тесту на ВИЧ?
- Делали ли вы инъекции наркотиков и, пользовались ли общими иглами, шприцами или другим инъекционным оборудованием (например, емкостью, по которой в шприц набирали наркотик) с другими людьми?
- Вы обменивали секс на наркотики или деньги?
- Было ли у вас диагностировано другое заболевание, передающееся половым путем?
- Были ли у вас диагностированы гепатит или туберкулез?
- У вас был секс с кем-то, кто мог бы утвердительно ответить на любой из вышеперечисленных вопросов или с кем-то, чья сексуальная история вам неизвестна?