Имя "женевского пациента" не разглашается, но известно, что ВИЧ у него был диагностирован в 1990 году. В течение более 30 лет он принимал антиретровирусные препараты.

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Шестой человек излечился от ВИЧ

Но в его жизни произошел переломный момент – пересадка костного мозга. Вскоре после операции врачи посоветовали ему прекратить лечение. Через 20 месяцев после этого врачи Женевского университета не обнаружили следы вируса в его организме.

Правда, нет гарантий, что ВИЧ никогда не вернется. Медики осторожны в оценках, но у них есть причина верить в успех. Научные исследования позволяют надеяться, что "женевский пациент" получу пожизненную ремиссию.

Ученый из французского Института Пастера, Асьер Саэз-Цирион, заявил: если через год в организме не будет следов ВИЧ, возможно, мы приблизимся к тому, что казалось когда-то невозможным – победы над этим вирусом.

Хотя пациент пока не имеет ВИЧ, однако и дальше находится под пристальным наблюдением исследователей, чтобы изучить лечение этой болезни.

В мире остается еще много работы по борьбе с ВИЧ. Статистика Всемирной ассоциации здравоохранения не оставляет места для колебаний: нам нужно объединить усилия и разработать стратегию борьбы с этим недугом. В этом нуждаются 42 миллиона человек во всем мире.

Кому нужно пройти тест на ВИЧ

CDC рекомендуют всем людям в возрасте от 13 до 64 лет хотя бы один раз в жизни пройти тестирование на ВИЧ, а также советуют пройти тест как можно скорее, если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов: